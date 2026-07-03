Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Încheie săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Alegeri de noi ierarhi în Biserica Ortodoxă Română

În ziua de joi, 2 iulie 2026, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, s-a desfășurat ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

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Aducerea moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou la București: Programul sărbătorii

În perioada 12-13 iulie 2026, la Catedrala Patriarhală va fi celebrată sărbătoarea Aducerii moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou la București.

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Proclamarea locală a Sfintei Olimpiada va avea loc în Parohia Fărcașa din județul Neamț

Proclamarea locală a canonizării Sfintei Olimpiada va avea loc sâmbătă în Parohia Fărcașa din județul Neamț.

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Parcurs încununat de succes: Recunoașterea Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei de către statul italian

După aprobarea în Camera Deputaților, și Senatul italian a aprobat recunoașterea Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei de către statul italian. Votul a fost unanim și a avut loc în prezența Ambasadoarei României în Italia, Gabriela Dancău, și a Episcopului Ortodox Român Siluan al Italiei.

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Mănăstirea Pantocrator se pregătește de hram: Patru zile de rugăciune în cinstea Sfintei Maria Magdalena

Mănăstirea Pantocrator din Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman, se pregătește de hram, în cinstea Sfintei Mironosițe Maria Magdalena. Evenimentul va avea loc în perioada 19-22 iulie.

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