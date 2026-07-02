Proclamarea locală a Sfintei Olimpiada va avea loc în Parohia Fărcașa din județul Neamț

Proclamarea locală a canonizării Sfintei Olimpiada va avea loc sâmbătă în Parohia Fărcașa din județul Neamț.

Manifestările liturgice dedicate evenimentului solemn vor debuta vineri seară, începând cu ora 17:00, când va fi săvârşită slujba de Priveghere.

Proclamarea va avea loc la finalul Sfintei Liturghii de sâmbătă, care va fi oficiată în biserica parohiei.

Sfânta Olimpiada din Fărcașa a fost canonizată de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române anul trecut, împreună cu alte 15 sfinte femei românce.

Proclamarea generală a canonizării celor 16 sfinte femei a avut loc în data de 6 februarie la Catedrala Patriarhală.

Sfânta Olimpiada din Fărcașa

Olimpiada Tănase s-a născut în data de 8 septembrie 1880, a crescut și a trăit în evlavie, păstrând cu sfințenie posturile, sărbătorile și datinile strămoșești.

Deși nu știa carte, cunoștea pe de rost rugăciuni, tropare și psalmi, având o credință simplă, dar puternică. A fost o gospodină neîntrecută, crescând opt copii și asigurându-le nu doar hrana și îmbrăcămintea, ci și o educație morală bazată pe frică de Dumnezeu și respect față de semeni.

Milostenia a fost una dintre virtuțile ei principale, primind cu dragoste pe oricine avea nevoie de ajutor și oferind cu generozitate celor săraci. Pomenirile morților erau pentru ea o datorie sfântă, iar rugăciunea – o practică zilnică. Chiar și la bătrânețe, suferindă, nu lipsea de la biserică și își folosea fiecare bănuț primit pentru a aprinde lumânări Maicii Domnului.

A trecut la cele veșnice în data de 4 iulie 1967, la vârsta de 87 de ani.

Sursă foto: Doxologia