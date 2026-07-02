Parcurs încununat de succes: Recunoașterea Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei de către statul italian

După aprobarea în Camera Deputaților, și Senatul italian a aprobat recunoașterea Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei de către statul italian. Votul a fost unanim și a avut loc în prezența Ambasadoarei României în Italia, Gabriela Dancău, și a Episcopului Ortodox Român Siluan al Italiei.

„Votul unanim exprimat de membrii Senatului reprezintă nu doar încheierea unui parcurs legislativ complex, ci și expresia unei maturități democratice care recunoaște contribuția substanțială a comunității ortodoxe române la viața socială, culturală și spirituală a Italiei contemporane”, a transmis Ambasadoarea Gabriela Dancău.

„Pentru mine, în calitate de ambasador, momentul a fost și unul profund emoționant, întrucât în toate intervențiile susținute de reprezentanții partidelor politice prezente în Senat s-a vorbit în termeni deosebit de apreciativi despre relația specială dintre țările noastre, despre soliditatea parteneriatului bilateral, precum și despre rolul esențial al comunității românești din Italia.”

„Consider acest moment nu doar o reușită diplomatică, ci și o reafirmare a unei prietenii istorice, întemeiate pe încredere, valori comune și responsabilitate împărtășită pentru viitorul european pe care îl construim împreună”, a mai transmis Excelența Sa.

Ce înseamnă recunoașterea

Această recunoaștere înseamnă că:

Preoții ortodocși români vor avea acces în spitale, centre de asistență și penitenciare.

Preoții ortodocși români care dețin cetățenie italiană vor putea oficia căsătorii recunoscute de statul italian.

Episcopia Italiei va putea organiza ore de Religie în afara programului școlar.

Episcopia Ortodoxă Română a Italiei va beneficia de recunoaștere juridică pentru activitățile sociale și caritabile și va putea accesa finanțare publică, inclusiv prin mecanismul de redirecționare a unei cote din impozitul pe venit.

Cuvinte apreciative în Senatul Italiei

La dezbateri, senatorii italieni au apreciat implicarea comunității românești în viața publică din Italia. Iată câteva intervenții:

Paolo Tosato (Grupul Lega-Salvini premier) a amintit comuniunea de istorie, rădăcini și valori dintre Biserica Ortodoxă și spațiul european, exprimând dorința unui vot unanim al Senatului.

a amintit comuniunea de istorie, rădăcini și valori dintre Biserica Ortodoxă și spațiul european, exprimând dorința unui vot unanim al Senatului. Daniella Ternullo (Grupul FI-BP-PPE) a amintit că românii reprezintă „cea mai numeroasă comunitate ortodoxă prezentă în Italia” și cea mai numeroasă dintre comunitățile de cetățeni străini rezidenți în ceastă țară.

a amintit că românii reprezintă „cea mai numeroasă comunitate ortodoxă prezentă în Italia” și cea mai numeroasă dintre comunitățile de cetățeni străini rezidenți în ceastă țară. Felicia Gaudiano (Mișcarea 5 Stele) a afirmat că libertatea religioasă „nu este o concesie a politicii”, ci un drept constituțional al fiecărei persoane și a subliniat rolul comunităților religioase în susținerea familiilor, în promovarea solidarității și în sprijinirea celor aflați în situații de vulnerabilitate.

a afirmat că libertatea religioasă „nu este o concesie a politicii”, ci un drept constituțional al fiecărei persoane și a subliniat rolul comunităților religioase în susținerea familiilor, în promovarea solidarității și în sprijinirea celor aflați în situații de vulnerabilitate. Marco Dreosto (Grupul LSP-PSd’Az) a adresat un salut special comunității Mănăstirii Ortodoxe Române „Nașterea Maicii Domnului” din Gradisca di Spilimbergo, pe care a prezentat-o ca exemplu concret de credință, primire, dialog și integrare.

a adresat un salut special comunității Mănăstirii Ortodoxe Române „Nașterea Maicii Domnului” din Gradisca di Spilimbergo, pe care a prezentat-o ca exemplu concret de credință, primire, dialog și integrare. Darrio Parini (Partidul Democrat) a ținut să intervină „ca act de respect” față de Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, adresând un salut personal și din partea grupului său parlamentar, înainte de a confirma votul favorabil.

a ținut să intervină „ca act de respect” față de Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, adresând un salut personal și din partea grupului său parlamentar, înainte de a confirma votul favorabil. Lucio Malan (Fratelli d’Italia) a oferit o perspectivă istorică asupra Bisericii Ortodoxe Române, evocând originile sale vechi, rolul ei în formarea poporului român, suferințele trăite în perioada regimului comunist și renașterea ei după 1989.

Legea aprobată de Parlamentul italian urmează să ajungă pentru promulgare la Președintele Republicii Italiene.

Foto credit: Facebook / Gabriela Dancău