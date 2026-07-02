Mănăstirea Pantocrator se pregătește de hram: Patru zile de rugăciune în cinstea Sfintei Maria Magdalena

Mănăstirea Pantocrator din Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman, se pregătește de hram, în cinstea Sfintei Mironosițe Maria Magdalena. Evenimentul va avea loc în perioada 19-22 iulie.

Manifestările liturgice vor debuta duminică, 19 iulie, când, de la ora 08:30, racla cu moaștele sfintei și Icoana Maicii Domnului „Portărița”, adusă de la Mănăstirea Iviron din Sfântul Munte Athos, vor fi așezate spre închinare. De la ora 09:00 va fi oficiat Acatistul Mântuitorului, apoi, de la ora 09:30, Sfânta Liturghie arhierească. În aceeași zi, de la ora 17:00, va fi săvârșită Vecernia Mare unită cu Litia.

Luni, 20 iulie, de sărbătoarea Sfântului Proroc Ilie, programul va continua cu Acatistul sfântului, de la ora 09:00, și Sfânta Liturghie, începând cu ora 09:30.

Marți, 21 iulie, credincioșii vor participa la Sfânta Liturghie, de la ora 08:30, iar de la ora 20:00 va fi săvârșită slujba Privegherii în cinstea Sfintei Mionosițe Maria Magdalena.

Momentul central al hramului va avea loc miercuri, 22 iulie, când va fi cinstită ocrotitoarea mănăstirii. Programul va începe la ora 09:00, cu Acatistul Sfintei Maria Magdalena, urmat de la ora 09:30 de Sfânta Liturghie arhierească.

Icoana Maicii Domnului „Portărița” este una dintre cele mai cunoscute icoane făcătoare de minuni. A fost adusă în chip minunat la Mănăstirea Iviron de Cuviosul Gavriil, care, la îndemnul Maicii Domnului, a mers pe apă pentru a o primi și a o așeza în mănăstire. Deoarece icoana se păstrează în paraclisul aflat la poarta așezământului athonit, este cunoscută sub numele de „Portărița”.

Foto credit: Facebook / Mănăstirea Pantocrator