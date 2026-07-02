Aducerea moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou la București: Programul sărbătorii

În perioada 12-13 iulie 2026, la Catedrala Patriarhală va fi celebrată sărbătoarea Aducerii moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou la București.

Evenimentele liturgice se vor desfășura după următorul program:

Duminică, 12 iulie 2026

17:00 – Slujba Privegherii , săvârșită de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop Vicar Patriarhal;

, săvârșită de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop Vicar Patriarhal; 20:00 – Procesiunea în jurul Catedralei, cu cinstitele moaște ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou.

Luni, 13 iulie 2026

09:00 – Sfânta Liturghie , săvârșită de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, împreună cu un sobor de preoți și diaconi;

, săvârșită de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, împreună cu un sobor de preoți și diaconi; 11:30 – Slujba Parastasului pentru ctitorii și slujitorii Catedralei, care au trecut la Domnul începând cu anul 1774 până în prezent.

Aducerea moaștelor la București

În 2026 se împlinesc 252 de ani de la aducerea moaștelor Sfântului Dimitrie la București de către Generalul Ivan Piotr Saltîkov, care le-a luat din satul Basarabi, de lângă Ruse, pentru a le proteja de invazia turcilor în timpul Războiului Ruso-Turc din 1768-1774.

Sfântul Dimitrie cel Nou este ocrotitorul Bucureștilor, iar sărbătoarea lui constituie unul dintre cele mai importante pelerinaje din România.

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Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene