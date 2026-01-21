Primul eveniment al Anului Internațional Brâncuși a avut loc la Ambasada României în Cipru

Primul eveniment al Anului Internațional Brâncuși, dedicat împlinirii a 150 de ani de la nașterea marelui sculptor român, s-a desfășurat în perioada 15–16 ianuarie, la Ambasada României în Cipru.

Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși” și Primăria Municipiului Târgu Jiu. Manifestarea a avut loc la Nicosia și a reunit reprezentanți ai misiunilor diplomatice acreditate în Republica Cipru, membri ai comunității românești, reprezentanți ai mediului academic și ai mediului de afaceri.

Cu acest prilej, Excelența Sa Dan Mihalache, Ambasadorul României în Republica Cipru, a subliniat importanța simbolică a deschiderii Anului Internațional Brâncuși la Nicosia.

„Am fost onorați să deschidem anul Brâncuși, la 150 de ani de la nașterea marelui sculptor, numit și patriarh al sculpturii moderne, la Nicosia în aceste zile”.

Anul Internațional Brâncuși

Momentul central al programului l-a constituit conferința susținută de Doina Lemny, fost curator al Muzeului Național de Artă Modernă – Centrul Pompidou din Paris.

Intervenția sa, intitulată „De la studioul parizian la ansamblul monumental de la Târgu Jiu”, a pus în lumină evoluția artistică a sculptorului român și semnificația Ansamblului Monumental de la Târgu Jiu, inclus în patrimoniul mondial UNESCO.

Adrian Tudor, viceprimarul municipiului Târgu Jiu, a evidențiat responsabilitatea autorităților și a comunității culturale de a proteja și valorifica moștenirea lăsată de Brâncuși, subliniind dimensiunea universală a operei sale și rolul acesteia în consolidarea identității culturale românești.

În cadrul evenimentului, participanții au avut ocazia să vizioneze o expoziție de fotografie dedicată Ansamblului Monumental de la Târgu Jiu, realizată cu imagini din colecția Soranei Georgescu-Gorjan, precum și proiecții de filme documentare despre viața și creația marelui artist, născut la Hobița, în județul Gorj.

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Foto credit: Facebook / Ambasada României în Republica Cipru