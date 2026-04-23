167 de ani de la înființarea Forțelor Terestre Române: Sfântul Mare Mucenic Gheorghe le este ocrotitor

Forțele Terestre Române aniversează 167 de ani de la înființare joi, 23 aprilie. Supranumit „Purtătorul de biruință”, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe este ocrotitorul Armatei României.

Acest sfânt militar era reprezentat pe stindardul militar al Sf. Ștefan cel Mare. Pentru o perioadă, steagul a făcut parte din patrimoniul mănăstirii athonite Zografu, pe care Voievodul Moldovei a reconstruit-o din temelii. Apoi, piesa istorică a ajuns în țară și este în prezent păstrată la Muzeul de Istorie al României.

Pe steag, Sf. Gheorghe este brodat cu fir de aur pe fundal roșu și înconjurat de textul unei rugăciuni posibil concepute chiar de sfântul domnitor al Moldovei.

Forțele Terestre Române

Forțele Terestre reprezintă o componentă importantă a sistemului național de apărare a securității României, având capacitatea de a acționa în toată gama operațiunilor militare.

Armata de uscat reunește armele și specialitățile care au compus-o și care se regăsesc și în prezent în componența sa: infanteria, vânătorii de munte, tancurile, artileria, geniul, apărarea NBC etc, potrivit Calendarului Tradițiilor Militare (2010), citat de Agerpres.

Bazele moderne ale Forțelor Terestre datează din cea de-a doua jumătate a secolului al 19-lea, ca urmare a Revoluției de la 1848, a întemeierii statului român modern prin Unirea de la 1859 și a înfăptuirii politicii militare a lui Alexandru Ioan Cuza, principalele arme și specialități componente existând încă din anii 1859-1860.

Cu prilejul Zilei Forțelor Terestre, sunt organizate manifestări în toate garnizoanele din țară, ceremonii militare de depuneri de coroane și jerbe de flori la monumentele eroilor, prezentări de tehnică militară, armament și echipamente, concerte ale muzicilor militare și spectacole artistice susținute de formațiile cercurilor militare.

La manifestările din București va participa, din Partea Patriarhiei Române, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal. Preasfinția Sa va oficia Sf. Liturghie cu ocazia hramului Bisericii Militare „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din incinta Statului Major al Forțelor Terestre și va participa la ceremonialul militar și religios de la Mormântul Ostașului Necunoscut din Parcul „Carol I”.

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Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu