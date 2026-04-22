PS Varlaam Ploieșteanul va participa la manifestările dedicate Zilei Forțelor Terestre în București

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, va participa joi la manifestările dedicate Zilei Forțelor Terestre Române în București.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării Naționale, Ziua Forțelor Terestre este sărbătorită anual în data de 23 aprilie, în aceeași zi cu prăznuirea Sfântul Gheorghe, patronul spiritual al militarilor din această categorie de forțe.

Cu acest prilej, Statul Major al Forțelor Terestre organizează, împreună cu autoritățile locale, ceremonii militare la monumentele eroilor, dar și activități cultural-educative, competiții sportive, expoziții și concerte ale muzicilor militare.

Manifestările vor debuta la ora 07:00, când Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul va săvârși Sfânta Liturghie cu ocazia hramului Bisericii Militare „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din incinta Statului Major al Forțelor Terestre. Apoi, de la ora 12:00, la Mormântul Ostașului Necunoscut din Parcul „Carol I” din București, va avea loc ceremonialul militar și religios.

În paralel, între orele 11.00 și 15.00, vizitatorii vor putea participa la o expoziție de armament, echipamente și tehnică militară, precum și la standuri de prezentare a ofertei educaționale și de promovare a carierei militare.

Activități în weekend

Activitățile vor continua în weekend, între orele 11.00 și 18.00, în Parcul „Carol I” și la Mall AFI Cotroceni, unde sunt programate expoziții, demonstrații aplicativ-militare, concerte și spectacole susținute de formații artistice ale cercurilor militare.

Duminică, 26 aprilie, între orele 19.00 și 20.00, programul se va încheia cu lansări de parașutiști, survoluri ale aeronavelor Aeroclubul României și retragerea cu torțe pe un traseu care include Parcul „Carol I”, Palatul Parlamentului, Ministerul Apărării Naționale și Palatul Cotroceni.

Manifestările dedicate Zilei Forțelor Terestre sunt deschise publicului și au rolul de a marca contribuția militarilor la apărarea țării, precum și de a promova valorile și tradițiile Armatei României.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene