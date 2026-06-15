Ziua Națională a Memoriei Victimelor Mineriadei din 13-15 iunie 1990, marcată prin rugăciune în Capitală

Ziua Națională a Memoriei Victimelor Mineriadei din 13-15 iunie 1990 a fost marcată luni prin rugăciune la București, la inițiativa Asociației Victimelor Mineriadelor din România 1990-1991.

Sub conducerea Părintelui Consilier Florin Ionică de la Sectorul Cimitire, Monumente și Servicii Funerare al Arhiepiscopiei Bucureștilor, un sobor de clerici a oficiat slujba Parastasului la troița din Piața Universității dedicată victimelor.

„În 1998, asociația noastră a putut să pună această cruce, care a fost sfințită de către Biserică”, a precizat, pentru Radio Trinitas, Viorel Ene, președintele Asociației Victimelor Mineriadelor din România 1990-1991.

„La început, în asociație eram în jur de 2.000 de persoane; acum mai suntem câteva sute, majoritatea bolnavi, bătrâni.”

Din sobor au făcut parte Părintele Consilier Florin Ionică, coordonatorul Sectorului Cimitire, Monumente și Servicii Funerare al Arhiepiscopiei Bucureștilor, și Părintele Gheorghe Dilirici, coordonatorul preoților slujitori în cimitirele de stat din București. Foto: Basilica.ro / Raluca Ene

Părintele Gheorghe Dilirici, coordonatorul preoților slujitori în cimitirele de stat din București, a declarat pentru Radio Trinitas că locul este încărcat de emoție.

„Aici foarte mulți tineri s-au jertfit pentru idealurile democrației și – putem să spunem – și pentru idealurile Bisericii Ortodoxe Române, pentru că știm cu toții că, până în 1989, Biserica Ortodoxă nu a fost bine văzută de conducerea din acele timpuri”, a spus preotul, cu referire și la victimele Revoluției din Decembrie 1989.

Ziua Națională a Memoriei Victimelor Mineriadei din 13-15 iunie 1990 a fost marcată luni pentru prima dată, la scurt timp după promulgarea ei de către Președintele României.

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Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene

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