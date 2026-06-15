Ziua Națională a Memoriei Victimelor Mineriadei din 13-15 iunie 1990, marcată prin rugăciune în Capitală

Ziua Națională a Memoriei Victimelor Mineriadei din 13-15 iunie 1990 a fost marcată luni prin rugăciune la București, la inițiativa Asociației Victimelor Mineriadelor din România 1990-1991.

Sub conducerea Părintelui Consilier Florin Ionică de la Sectorul Cimitire, Monumente și Servicii Funerare al Arhiepiscopiei Bucureștilor, un sobor de clerici a oficiat slujba Parastasului la troița din Piața Universității dedicată victimelor.

„În 1998, asociația noastră a putut să pună această cruce, care a fost sfințită de către Biserică”, a precizat, pentru Radio Trinitas, Viorel Ene, președintele Asociației Victimelor Mineriadelor din România 1990-1991.

„La început, în asociație eram în jur de 2.000 de persoane; acum mai suntem câteva sute, majoritatea bolnavi, bătrâni.”

Părintele Gheorghe Dilirici, coordonatorul preoților slujitori în cimitirele de stat din București, a declarat pentru Radio Trinitas că locul este încărcat de emoție.

„Aici foarte mulți tineri s-au jertfit pentru idealurile democrației și – putem să spunem – și pentru idealurile Bisericii Ortodoxe Române, pentru că știm cu toții că, până în 1989, Biserica Ortodoxă nu a fost bine văzută de conducerea din acele timpuri”, a spus preotul, cu referire și la victimele Revoluției din Decembrie 1989.

Ziua Națională a Memoriei Victimelor Mineriadei din 13-15 iunie 1990 a fost marcată luni pentru prima dată, la scurt timp după promulgarea ei de către Președintele României.

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Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene