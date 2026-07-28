Marii sfinți s-au format pe genunchii unor mame: Prima cinstire a Icoanei Prodromița într-o parohie basarabeană

„Istoria Bisericii arată că marii sfinți s-au format, adesea, pe genunchii unor mame care se rugau neîncetat”, a amintit Mitropolitul Antonie al Basarabiei sâmbătă, când Icoana Maicii Domnului Prodromița a fost cinstită pe stil vechi în Parohia „Sf. Ap. Andrei” din municipiul Ungheni, Republica Moldova – prima cinstire a icoanei în această comunitate.

Părintele mitropolit a menționat că „Sfânta Antuza l-a crescut pe Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfânta Elena l-a călăuzit pe Sfântul Împărat Constantin, Sfânta Emilia a dăruit Bisericii pe Sfântul Vasile cel Mare, iar Monica, prin lacrimile și răbdarea ei, l-a câștigat pe Fericitul Augustin pentru Hristos”.

„O mamă care Îl așază pe Dumnezeu în centrul existenței sale poate deveni binecuvântarea întregii case, iar credința ei poate deschide calea mântuirii pentru întreaga familie”, a subliniat Înaltpreasfinția Sa, amintind că acest an este dedicat în mod deosebit comemorării sfintelor femei.

„O femeie credincioasă poartă în mâinile sale o putere și o misiune pe care lumea de astăzi o înțelege prea puțin.”

„Casa în care arde mereu o căndeluță, unde se rostește rugăciunea, în care părinții se iartă, se respectă și își cresc copiii în dragoste față de Dumnezeu devine o adevărată biserică. Din astfel de familii se nasc oameni care iubesc adevărul, își cinstesc neamul și își trăiesc credința cu demnitate”, a mai spus Înaltpreasfinția Sa.

Maica Domnului ni-L descoperă pe Hristos

În cuvântul de învățătură, Părintele Mitropolit Antonie a explicat, din punct de vedere teologic și duhovnicesc, lucrarea Maicii Domnului:

„Maica Domnului nu păstrează nimic pentru sine. Întreaga ei viață este o neîncetată îndreptare a omului către Hristos. Oriunde este cinstită cu inimă curată, oamenii redescoperă frumusețea rugăciunii, pacea sufletului și puterea de a merge mai departe printre grijile vieții. Preacurata nu ocupă locul Fiului, ci Îl descoperă lumii și Îl așază în centrul fiecărei vieți.”

Din sobor au făcut parte părintele Vasile Alcaz, protopop de Ungheni, și părintele paroh Adrian Rusu.

O comunitate vibrantă

În cadrul Sfintei Liturghii au fost înălțate rugăciuni pentru pace, pentru familiile creștine, pentru sănătatea celor aflați în suferință și pentru întărirea credinței în rândul poporului binecredincios. Pe tot parcursul slujbei, credincioșii au putut cinsti o copie a icoanei Maicii Domnului Prodromița.

La final, părintele paroh Adrian Rusu i-a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Antonie pentru slujire și cuvântul de folos duhovnicesc și a menționat că Icoana Maicii Domnului Prodromița a fost așezată în biserica parohială ca răspuns la numeroasele binecuvântări și semne de ajutor pe care credincioșii le-au simțit prin mijlocirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

La rândul său, Mitropolitul Antonie a mărturisit bucuria de a reveni în comunitate după aproape un deceniu, amintind că a slujit aici în perioada în care era Episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului.

Înaltpreasfinția Sa a apreciat grija cu care biserica și întregul ansamblu parohial au fost înfrumusețate, atmosfera de rugăciune care caracterizează comunitatea, prezența a numeroși copii la Sfânta Liturghie și implicarea lor în răspunsurile liturgice.

Foto credit: Mitropolia Basarabiei