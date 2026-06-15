Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
În imagini: Victimele Mineriadei din 1990 au fost pomenite în Piața Universității (2026)
Victimele Mineriadei din 13–15 iunie 1990 au fost pomenite luni în Piața Universității din București, în fața monumentului ridicat în memoria lor. Anul acesta, ziua de 15 iunie a fost instituită drept Ziua Națională…
Osemintele unor deținuți politici au fost descoperite în jud. Brăila: IPS Casian a oficiat o slujbă de pomenire pentru ei
Osemintele unor deținuți politici din timpul regimului comunist au fost descoperite în cimitirul din Agaua, județul Brăila. Cu acest prilej, Arhiepiscopul Casian al Dunării de Jos a oficiat sâmbătă o slujbă de pomenire la situl…
În orașul natal al lui Vasco da Gama, PS Timotei a vorbit despre chemarea de a-L urma pe Hristos
„A-L urma pe Dumnezeu este un lucru mare”, a spus duminică Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, către românii din Parohia „Sfântul Apostol Bartolomeu” din Sines, Portugalia, locul de naștere a navigatorului Vasco da…
Distincție și daruri la parohia de limbă daneză din Copenhaga: PS Macarie i-a oferit parohului Crucea Nordului
Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, a oficiat duminică Sfânta Liturghie la parohia de limbă daneză din Copenhaga care este pusă sub ocrotirea Acoperământului Maicii Domnului și aflată sub jurisdicția canonică a Episcopiei Ortodoxe…
Mănăstirea Bucium și-a sărbătorit hramul: Să-i urmăm pe sfinți și să-i chemăm în rugăciunile noastre
Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a săvârșit duminică Sfânta Liturghie la hramul Mănăstirii Bucium, unde a subliniat: „Să-i urmăm pe sfinți și să-i chemăm în rugăciunile noastre”. Alături de prăznuirea Tuturor…