În imagini: Victimele Mineriadei din 1990 au fost pomenite în Piața Universității (2026)

Victimele Mineriadei din 13–15 iunie 1990 au fost pomenite luni în Piața Universității din București, în fața monumentului ridicat în memoria lor.
 
Anul acesta, ziua de 15 iunie a fost instituită drept Ziua Națională a Memoriei Victimelor Mineriadei din 13–15 iunie 1990 și a Represiunii Antidemocratice.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene

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