În 15 iunie este marcată pentru prima dată Ziua Națională a Memoriei Victimelor Mineriadei în România

Luni este marcată pentru prima dată Ziua Națională a Memoriei Victimelor Mineriadei din 13-15 iunie 1990 în România și a Represiunii Antidemocratice, potrivit Agerpres.

Sărbătoarea a fost insituită prin Legea nr. 93/2026, promulgată în data de 10 iunie de președintele României, se precizează într-un comunicat de presă al administrației prezidențiale. Actul normativ prevede organizarea de manifestări culturale, educative și comemorative dedicate victimelor represiunii și consolidării educației civice.

Inițiatorii proiectului legislativ au argumentat că instituirea acestei zile reprezintă un gest de recunoaștere față de victime și familiile lor, dar și un instrument educațional destinat tinerelor generații. Totodată, legea este prezentată ca o măsură de reafirmare a angajamentului României față de democrație și statul de drept.

Proiectul a fost adoptat de Senat în februarie 2026 și de Camera Deputaților în luna mai, devenind ulterior lege. Potrivit legii, autoritățile publice, instituțiile de învățământ, organizațiile neguvernamentale și mass-media sunt încurajate să organizeze activități de comemorare și informare.

Cu prilejul acestei zile, Televiziunea Română și Societatea Română de Radiodifuziune difuzează programe tematice dedicate evenimentelor din iunie 1990, iar drapelul național este arborat în bernă la instituțiile publice centrale și locale.

Mineriada din 13-15 iunie 1990

Evenimentele cunoscute sub numele de Mineriada din 13-15 iunie 1990 au avut loc în contextul protestelor desfășurate în Piața Universității din București, începute în aprilie 1990. Participanții la manifestații contestau influența foștilor activiști comuniști asupra vieții politice și cereau aplicarea principiilor formulate în Proclamația de la Timișoara.

La proteste au participat studenți, intelectuali, reprezentanți ai societății civile și numeroși cetățeni care susțineau aprofundarea reformelor democratice după căderea regimului comunist. Piața Universității a devenit, timp de aproape două luni, unul dintre principalele simboluri ale opoziției civice față de noua putere politică.

În dimineața zilei de 13 iunie 1990, forțele de ordine au intervenit pentru evacuarea manifestanților rămași în Piață. Acțiunea a fost urmată de confruntări violente, arestări și acte de vandalism care au amplificat tensiunile din Capitală.

În zilele următoare, la București au fost aduși mii de mineri din Valea Jiului. Intervenția acestora s-a soldat cu agresarea manifestanților și a unor persoane considerate opozante ale puterii, precum și cu devastarea unor sedii universitare, redacții de presă și sedii ale partidelor politice de opoziție.

Potrivit datelor consemnate în anchetele ulterioare, violențele din 13-15 iunie 1990 au provocat moartea a patru persoane și rănirea a peste o mie de oameni. Evenimentele au generat reacții critice pe plan internațional și continuă să reprezinte unul dintre cele mai controversate episoade ale tranziției României către democrație.

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Foto credit: Facebook / Nicușor Dan