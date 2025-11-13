Ziua Bibliei: În data de 13 noiembrie este serbată cea mai importantă carte a creștinătății

Ziua Bibliei este serbată anual în data de 13 noiembrie, fiind instituită de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 2006.

Biblia sau Sfânta Scriptură este cartea de temelie a credinței noastre. Ea nu este o singură carte, ci este formată din mai multe cărți și epistole (scrisori), scrise încă din secolul 15 Î.Hr. De aceea se spune că Biblia este ca o bibliotecă în miniatură.

Biblia creștin-ortodoxă este compusă din două părți: Vechiul Testament, în care se scrie despre poporul evreu, despre profeți și despre cum a pregătit Dumnezeu venirea lui Mesia și Noul Testament, în care se scrie despre viața și minunile săvârșite de Iisus Hristos și despre învățăturile creștine propovăduite de apostolii și ucenicii Săi.

Prima Biblie în limba română este Biblia de la București din anul 1688, iar în anul 1914 apare prima ediție a Sfintei Scripturi realizată de Sfântul Sinod. De atunci, Sfântul Sinod a tipărit șase ediții, iar ediția actuală este ceea din anul 2008.

Exeget al Sfintei Scripturi

În aceeași zi, Biserica Ortodoxă îl cintește pe Sfântul Ioan Gură de Aur, unul dintre cei mai importanți exegeți ai Sfintei Scripturi.

Sfântul Ioan Gură de Aur are comentarii la cărți vechi-testamentare ca Facerea, Isaia, Daniil, dar și cuvinte la Macabei, Despre David şi Saul, Despre Ana, la Daniil şi la cei trei tineri, dar și la Noul Testament.

Menționăm câteva dintre acestea: Exegezele la Evangheliile după Matei şi Ioan, omiliile la parabolele specifice, comentariile la cea de-a doua carte a Sfântului Luca, Faptele Apostolilor, precum și la toate epistolele pauline.

Despre Biblie, Sfântul Ioan Hrisostom spune că „nu este nimic în paginile ei care să nu fie spus cu scop, care să nu aibă ascuns mare folos”.

Sfântul exeget mai afirmă că Sfânta Scriptură este de la Dumnezeu şi o califică drept „adevăr capital, dogmă esenţială şi fundamentală pe care n-ar trebui s-o uite niciodată savanţii, interpreţii şi lingviştii”.

Evenimente dedicate Sfintei Scripturi se desfășoară în Facultățile de Teologie din țară, iar Librăria Cărților Bisericești pregătește reduceri de 50% la anumite ediții ale Bibliei achiziționate exclusiv prin magazinul online.

