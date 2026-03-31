A apărut volumul patru din Mineiul Sfinților Români, dedicat perioadei aprilie–iunie

Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă a publicat volumul patru din Mineiul Sfinților Români pentru lunile aprilie-iunie.

Volumul a fost alcătuit de Departamentul Carte de Cult al Editurilor Patriarhiei Române și reunește cântările și acatistele tuturor sfinților români din această perioadă. Această nouă apariție vine în completarea primelor trei volume care acoperă prima jumătate a anului bisericesc.

În cuvântul înainte, reprezentanții departamentului au subliniat importanța includerii textelor necesare pentru strană a zilelor când se cinstesc sfinții români, fără a mai fi nevoie de alte cărți de cult.

„Publicarea slujbelor sfinților români este mărturia dreptei credințe și a viețuirii în Hristos, care au rodit, într-o istorie creștină aproape bimilenară, mulțime de prieteni ai lui Dumnezeu”, se arată în introducerea volumului.

Noul volum va putea fi achiziționat prin intermediul site-ului Tipografiei Cărților Bisericești, cartibisericesti.ro și colportaj.ro, prin comandă la [email protected] sau la numărul de telefon 021.335.21.29.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene