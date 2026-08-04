Bilanțul Școlii de vară „Alba Vernaculară”: Au fost documentate alte 22 de șuri cu acoperiș de paie din Apuseni

Participanții la a doua ediție a Școlii de vară „Alba vernaculară” au identificat și documentat alte 22 de șuri cu acoperiș de paie din localitatea Întregalde, județul Alba.

Obiectivele studiate anul acesta se adaugă celor 34 de astfel de șuri cu acoperiș de paie identificate anul trecut pe Transapuseana, în comunele Râmeț, Ponor și Mogoș.

Potrivit Museikon, timp de o săptămână au fost documentate: 22 de șuri, 5 case, 3 cuptorii, 5 poieți și găbănașe. S-au întocmit relevee, planuri și detalii arhitecturale pentru 3 șuri, 2 case și o cuptorie, precum și un studiu de peisaj pentru zona Iliești-Morușcani.

S-a realizat un studiu despre Comportarea structurală a șurilor tradiționale din lemn cu învelitoare din paie. S-au făcut propuneri de schimbare a funcțiunii unor șuri și design interior.

Totodată, au fost realizate interviuri cu localnicii despre credințe, practici și simboluri menite să protejeze adăposturile.

Școala de vară s-a desfășurat între 25 iulie și 1 august și a reunit 30 de specialiști și studenți în domeniile arhitectură și urbanism, restaurare, inginerie structurală, istorie, etnologie, design interior, film și artă fotografică.

Școala de vară a fost organizată de Consiliul Județean Alba și Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, în colaborare cu Primăria și Consiliul Local al comunei Întregalde, Muzeul de Istorie Aiud, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcții, Asociația Drag de Întregalde, Asociația ROST și Asociația Artografica.

Foto credit: Facebook / Museikon