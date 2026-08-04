Un grup de părinți din Argeș a participat la o sesiune de consiliere despre rolul modelelor creștine în educație

Un grup de părinți din Argeș a participat săptămâna trecută la o sesiune de consiliere privind rolul modelelor creștine în educația copiilor, organizată la Parohia Valea Danului.

Activitatea face parte din Proiectul Centrul Național de Activități cu Tineretul „Sfântul Ilie Tesviteanul”, inițiativă dedicată sprijinirii copiilor și tinerilor din comunități vulnerabile.

Programul „Școala Părinților” sprijină familia creștină prin întâlniri de consiliere și dialog. Părinții primesc repere pentru educarea copiilor în spiritul credinței, al iubirii și al responsabilității.

Puterea exemplului personal

Invitatul, pr. prof. Constantin Pătuleanu le-a vorbit participanților despre importanța exemplului personal în formarea copiilor. El a subliniat că familia este primul loc în care copilul învață iubirea, credința, respectul și responsabilitatea.

În cadrul întâlnirii s-a arătat că modelele autentice nu promovează succesul facil sau afirmarea individualistă. Ele cultivă virtuți creștine precum smerenia, bunătatea, jertfelnicia, adevărul și dragostea față de Dumnezeu și față de aproapele. Copiii deprind aceste valori prin ceea ce văd în viața de zi cu zi. Părinții și educatorii transmit valorile mai ales prin fapte, nu doar prin cuvinte.

Participanții au discutat și despre colaborarea dintre familie, Biserică și școală. La activitate a participat și prof. Nicu Popa, specialist în relații sociale și responsabil al programului „Școala Părinților” în cadrul proiectului.

Organizatorii au subliniat că astfel de întâlniri întăresc rolul familiei ca „biserica de acasă”, loc în care credința poate fi trăită și transmisă din generație în generație.

Foto credit: Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului