Copiii de la Grădinița „Buna Vestire” a Patriarhiei Române au primit în dar cărți despre Sf. Dimitrie cel Nou

Copiii de la Grădinița „Buna Vestire” a Patriarhiei Române au primit luni câte o carte pentru copii în care viața Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou este povestită și ilustrată pe înțelesul lor.

Darul, oferit la inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a ajuns la copii chiar în ziua în care Biserica a marcat o sărbătoare recent inclusă în calendar: Aducerea moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie la București.

Copiii au răsfoit paginile frumos ilustrate și au descoperit, cu ajutorul cadrelor didactice, viața Sfântului Ocrotitor al Bucureștilor. Copiii au pus întrebări și au vorbit despre faptele bune pe care le pot face în fiecare zi.

„Noi cultivăm valori precum credința în Dumnezeu, dragostea față de aproapele, pacea, bucuria, înțelegerea și celelalte valori creștine care sunt semănate în sufletele acestor copilași care învață la Grădinița Buna Vestire”, a declarat, pentru Trinitas TV, Pr. Ciprian Valentin Chirițoiu, managerul instituției de învățământ.

Grădinița cu program prelungit „Buna Vestire” a Patriarhiei Române este acreditată de Ministerul Educației și funcționează pe principii de educație integrală și edificatoare conform valorilor creștine, implicând în procesul de educație familia și Biserica.

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Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Raluca Ene