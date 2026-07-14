Mănăstirea Sâmbăta de Sus a găzduit o nouă ediție a Universității de Vară „Sf. Pr. Mc. Liviu Galaction de la Cluj”

Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, județul Brașov, a găzduit, în perioada 5-10 iulie 2026, o nouă ediție a Universității de Vară „Sf. Pr. Mc. Liviu Galaction de la Cluj”, un proiect național de formare destinat profesorilor de Religie și de alte discipline din țară și din diaspora.

Evenimentul a fost organizat de Societatea Științifică – Asociația Didactica Red și de Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr” din Cluj-Napoca.

Conferință susținută de acad. Ioan-Aurel Pop

Deschiderea oficială a fost precedată de Sfânta Liturghie și o slujbă de Te Deum, iar în toate celelalte zile lucrările au fost precedate de participarea la Sfânta Liturghie.

Părintele Ioan Emilian Raza, preot de caritate la Spitalul Universitar Medicală IV Cluj-Napoca, a rostit un mesaj inaugural, în care a evidențiat misiunea și obiectivele proiectului, subliniind importanța formării continue a profesorilor într-o societate aflată într-o permanentă schimbare și responsabilitatea pe care dascălii o au în formarea noilor generații.

Sesiunea de Team Building din prima zi a fost coordonată de prof. Robert Roșioru și Ionuț Nițu, specialiști în educație nonformală și dinamica grupurilor. Prin metode interactive, exerciții experiențiale și provocări de echipă, participanții și-au dezvoltat competențe precum comunicarea eficientă, ascultarea activă, leadershipul colaborativ, creativitatea și rezolvarea problemelor în echipă.

Activitățile au oferit modele concrete care pot fi adaptate ulterior în cadrul orelor de dirigenție, al proiectelor educaționale și al activităților extracurriculare desfășurate în școli.

În a doua parte a zilei, au mai avut loc conferința de presă, organizată în colaborare cu Trinitas TV, și o prelegere susținută de acad. Ioan-Aurel Pop, dedicată temei „Simțul istoric”.

Academicianul a explicat că educația autentică nu poate exista fără cunoașterea rădăcinilor istorice și fără cultivarea respectului față de valorile care au modelat identitatea românească de-a lungul secolelor.

Prelegeri despre familie

Cea de-a doua zi a fost dedicată temei familiei, reafirmând convingerea că profesorul nu este doar un transmițător de cunoștințe, ci și un partener al familiei, un formator de caractere și un sprijin pentru elevi.

Invitații zilei au fost două cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia: Părintele Profesor Mihai Himcinschi a susținut prelegerea „Fundamente teologice ale familiei creștine – unitatea și indestructibilitatea”, iar Arhid. Răzvan Brudiu, lector universitar, a tratat tema „Între idealul creștin și realitățile empirice: valoarea familiei în România astăzi. Convergențe, diferențe și perspective”.

Între cele două intervenții a avut loc o dezbatere moderată de Cosmin Cîrstea, realizator Trinitas TV.

În cea de-a doua parte a zilei, atenția s-a îndreptat către dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, prin workshopul „Proiecte cu sens – Cum transformi o nevoie într-o soluție”, susținut de Ioana Mirela Popescu, președinta Asociației Psiho Kid.

Dimensiunea internațională a Universității de Vară a fost evidențiată prin conferința susținută de Prof. Univ. Dr. Porzia Quagliarella, de la Universitatea din Bari, Italia, cu tema „Rolul familiei în procesul dezvoltării umane”.

Pentru o abordare integrată a educației

Ziua a treia a inclus o drumeție în Munții Făgăraș, spre Peștera Sfântului Arsenie de la Prislop și Izvorul Sfântului, momentele de rugăciune, reflecție și dialog, exerciții experiențiale și dinamici de grup, precum și workshopuri interdisciplinare, desfășurate în a doua parte a zilei.

Atelierele, care constituie an de an partea cea mai apreciată a Universității de Vară, au evidențiat importanța colaborării dintre discipline și necesitatea unei abordări integrate a procesului educațional.

Programul zilei s-a încheiat cu două prelegeri: lect. univ. dr. Ramona Buzgar a vorbit despre „Rolul familiei și promovarea stării de bine a adolescentului”, iar conf. univ. dr. Vasile Timiș despre „Profesorul secolului XXI – arhitect al provocărilor, nu doar al schimbării”.

Dimensiunea internațională a zilei a fost completată prin intervențiile online ale invitaților din diaspora: Preasfințitul Părinte Siluan al Ungariei, Carmen Ognean (Canada) și Felicia Engel (Germania). Aceștia au prezentat exemple de bune practici din comunitățile românești din afara granițelor țării, evidențiind rolul educației și al Bisericii în păstrarea identității naționale, a limbii române și a valorilor creștine.

PS Daniil – conferință despre sfintele femei

Un moment deosebit al zilei l-a constituit conferința susținută de Preasfințitul Părinte Daniil Stoenescu, dedicată temei „Sfintele femei din Vechiul și Noul Testament în «Norul de martori» (Evrei 12, 1), modele pentru femeia creștină de astăzi”.

Prin numeroase exemple biblice și patristice, ierarhul a demonstrat că modelele feminine ale Scripturii și ale istoriei creștinismului rămân actuale și astăzi, inspirând viața de familie, educația copiilor și responsabilitatea socială. Conferința a constituit o invitație la redescoperirea valorilor creștine și la promovarea lor în familie, în școală și în societate.

În cea de-a doua parte a zilei, cadrele didactice au luat parte la un atelier de Teatru Forum coordonat de prof. Simona Căprescu, având tema „Reziliența adolescenților în fața provocărilor specifice vârstei”.

Activitatea s-a remarcat prin caracterul profund interactiv și experiențial. Profesorii au devenit actori ai unor situații inspirate din realitatea cotidiană a adolescenților, interpretând roluri care au ilustrat conflicte interioare, dificultăți de comunicare, presiunea grupului, lipsa încrederii în sine, crize identitare și provocări specifice acestei perioade a vieții.

În continuare, a avut loc una dintre cele mai importante activități din program: Simpozionul Internațional „Inovație și Excelență în Educație și Comunicare”, care a reunit cadre didactice, cercetători, universitari și specialiști din România și din străinătate.

În cadrul celor patru secțiuni tematice – Inovație în educație; Pluridisciplinaritate în educație; Familia creștină și valorile ei; Sfintele femei, modele ale sfințeniei pe plaiuri românești – au fost prezentate numeroase cercetări, proiecte educaționale, exemple de bune practici și experiențe didactice inovatoare.

Invitații la redescoperirea vocației de dascăl

Cea de a cincea zi a fost dedicată unor workshopuri de înaltă ținută academică, dedicate pedagogiei moderne și transformării profesiei didactice.

Lect. univ. dr. Oana Moșoiu de la Facultatea de Psihologie și Științele Educației a Universității din București a prezentat perspective actuale privind strategiile didactice centrate pe elev, metode inovatoare de predare și evaluare, precum și modalități eficiente de stimulare a motivației pentru învățare.

Iar Cătălin Bârsan a provocat participanții la o profundă reflecție asupra sensului profesiei didactice, sub titlul sugestiv „Profesorul infinit – Cum să predai nu pentru vineri, ci pentru anul 2046”, atelierul devenind o invitație la redescoperirea vocației de dascăl.

În continuare, au fost acordate Diplomele de Excelență Academică profesorilor care, de-a lungul anilor, au sprijinit dezvoltarea Universității de Vară și a comunității profesionale create în jurul acesteia.

Universitatea de Vară s-a încheiat după o sesiune de evaluare și reflecție.

„Despărțirea de Mănăstirea Brâncoveanu nu a însemnat sfârșitul unei experiențe, ci începutul unei noi etape. Profesorii s-au întors în comunitățile și școlile lor purtând cu ei nu doar idei și resurse pedagogice noi, ci și bucuria apartenenței la o comunitate unită prin aceleași idealuri și valori”, transmite prof. Ionița Timiș de la Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr” din Cluj-Napoca și coordonatoarea Universității de Vară.

Universitatea de Vară „Sf. Pr. Mc. Liviu Galaction de la Cluj” de la Sâmbăta de Sus a ajuns anul acesta la a cincea ediție.

Vezi și:

Foto credit: Doxologia.ro / Pr. Silviu Cluci