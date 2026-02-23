Preoții și credincioșii ucraineni din România s-au rugat pentru pace în Ucraina

Sâmbătă, ucrainenii din România au sărbătorit Ziua Limbii Materne, iar duminică, preoții și credincioșii ucraineni din țara noastră s-au rugat în genunchi pentru pace în Ucraina, informează reprezentanții Vicariatului Ortodox Ucrainean.

Preoții au rostit Rugăciunea pentru pace aprobată de Sfântul Sinod, iar la ecteniile din cadrul Sfintei Liturghii au adăugat cererile speciale pentru pace recomandate de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Rugăciuni pentru pace

Ultima parte a Rugăciunii pentru pace spune: „Cu smerenie ne rugăm Ție, Hristoase Dumnezeule, pentru pacea dintre oameni în fiecare țară, pentru pacea dintre popoare și pentru buna așezare a întregii lumi, ca să viețuim în bună înțelegere și să putem lucra fără împiedicare faptele plăcute Ție, slăvind iubirea de oameni a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin”.

Aceste rugăciuni au fost rostite, la recomandarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în toate sfintele lăcașuri din cuprinsul Patriarhiei Române, pentru a marca apropierea datei de 24 februarie, când se împlinesc 4 ani de la începutul războiului devastator din Ucraina.

Sprijin pentru cei afectați de război

Flagelul a produs numeroase pierderi de vieți omenești, suferință și pribegie. Biserica Ortodoxă Română a fost în prima linie a sprijinului pentru refugiați.

În primul an de la declanșarea războiului, eparhiile din cuprinsul Patriarhiei Române au oferit sprijin în valoare de aproape 9 milioane de euro – atât refugiaților, cât și comunităților românești și ucrainene din Ucraina.

Numai Vicariatul Ortodox Ucrainean din cadrul Patriarhiei Române a oferit ajutoare în valoare de peste 360.000 euro, care au ajuns atât la refugiații ucraineni, cât și la comunitățile din cuprinsul Vicariatului. A fost cea mai mare campanie desfășurată de Vicariat.

Despre Vicariatul Ortodox Ucrainean

Aproximativ 80% din etnicii ucraineni din România sunt ortodocși. Pentru aceștia, Patriarhia Română a înființat un vicariat în cadrul căruia serviciile religioase se oficiază în limba ucraineană de către preoți din comunitate. Instituția deservește credincioși din zona de nord și vest a țării – din Maramureș, Crișana, Transilvania și Banat.

