Trinitas TV transmite live Denia din Sfânta și Marea Vineri pe Youtube și pe paginile de Facebook ale Trinitas TV, Radio Trinitas și Agenției de știri Basilica.

În Denia din Sfânta și Marea Vineri, se face pomenirea Sfintelor Pătimiri ale Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Slujirea include:

Denia de Joi seara, în tim­pul căreia se citesc cele 12 fragmente evanghelice care vorbesc de Pătimirile Domnului;

Ceasurile Împărăteşti de vineri dimineaţa;

Vecernia, cu rânduiala „Punerii în mormânt”, sau scoaterea Epitafului în mijlocul bisericii, spre închinare;

Pavecerniţa.

Ce sunt Deniile

Deniile sunt slujbe de dimineață care se oficiază în seara zilei precedente, ca o prelungire a stării de veghe.

În cadrul Deniilor din Săptămâna Patimilor sunt rememorate ultimele zile din viața pământească a Mântuitorului, respectiv prinderea, judecarea, răstignirea și îngroparea.

Deniile din Săptămâna Mare vor începe la ora 17:00 la Catedrala Patriarhală.

Foto credit: Ziarul Lumina