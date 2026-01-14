Studiu îngrijorător: 45% dintre adolescenți petrec zilnic între două și patru ore din timpul liber în fața ecranelor

Zilnic, 45% dintre adolescenți petrec între două și patru ore din timpul lor liber pe mai multe dispozitive (telefon, calculator, televizor), relevă studiul „Reziliența digitală a adolescenților”, realizat de către organizația Mind Education în rândul elevilor de 13-19 ani din școlile care fac parte din rețeaua Digitaliada.

Potrivit EduPedu, informațiile din studiu arată că cei mai mulți dintre adolescenții participanți la studiu, 23%, își verifică notificările sau accesează platformele de 6-10 ori/ zi, 17% o fac de 2-5 ori/ zi, iar 16%, de 11-40 de ori/ zi.

Petrecerea, în mod excesiv, a timpului în fața ecranelor are efecte negative la nivel cognitiv, precum scăderea capacității de concentrare și a performanței școlare.

În plan social, expunerea la conținut neconform cu realitatea le poate amplifica anxietatea, depresia și sentimentul de insuficiență.

Nu în ultimul rând, expunerea prelungită le afectează somnul, ceea ce duce la oboseală.

Răspunderea părinților

Studiul „Reziliența digitală a adolescenților” evidențiază un nivel scăzut de implicare a părinților în viața online a copiilor. 42% dintre adolescenți spun că părinții lor nu știu ce fac pe internet, iar 45% afirmă că aceștia nu sunt la curent cu ce postează sau ce mesaje trimit.

Potrivit autorilor studiului, această lipsă de conectare dintre părinți și copii crește riscul ca adolescenții să fie expuși la conținut nepotrivit, interacțiuni riscante și presiuni sociale.

Studiul arată, totodată, că relația dintre adolescenți și părinți are un impact direct asupra comportamentului online. Adolescenții care se simt apropiați de părinți și pot vorbi deschis cu ei sunt mai dispuși să împărtășească experiențele din mediul digital, să accepte îndrumarea adulților și să adopte un comportament mai echilibrat online.

În schimb, atunci când relația părinte–copil este rece sau conflictuală, adolescenții tind să își ascundă activitatea online, acționează mai impulsiv și devin mai vulnerabili la manipularea algoritmică sau la situații periculoase.

Activități care-i ajută pe copii

Domnica Petrovai, Coordonatoare a Strategiei Naționale de Sănătate Mintală a Copilului și Adolescentului din România și CEO al Mind Education, recomandă un set de comportamente care pot ajuta copiii în relație cu expunerea la ecrane.

„Abilitatea copiilor de a avea un comportament echilibrat online și, implicit, de a se proteja de riscurile la care se expun depinde de patru aspecte esențiale: obiceiurile sănătoase, care se referă la un somn suficient, să ia micul dejun înainte să meargă la școală, iar ceea ce mănâncă să fie nutritiv, și să facă mișcare”.

„Un alt aspect este creșterea rezilienței: cu cât un copil are o toleranță mai mare la frustrare sau la efort, cu atât va face față mai ușor provocărilor de care se va lovi. E nevoie ca efortul pe care îl depune copilul să devină satisfăcător, altfel nu avem nicio șansă în fața recompenselor imediate oferite de tehnologie”.

„Al treilea aspect este autonomia emoțională, adică adolescentul să știe că poate face lucruri, iar atunci când are nevoie de ajutor, să meargă la un adult. În acest fel, ei vor spune mai ușor nu, de exemplu, diverselor provocări sau interacțiuni riscante din social media”, a spus psihologul.

Adicțiile digitale, în atenția Bisericii

În octombrie anul trecut, Palatul Patriarhiei a fost gazda conferinței „Sănătatea mintală în era digitală”, organizată de revista Q Magazine.

Patriarhia Română a fost reprezentată de părintele Florin Petre, secretar patriarhal și preot de caritate la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. dr. Alexandru Obregia” din București.

Acesta a subliniat necesitatea unei abordări multidisciplinare, arătând că adicția digitală reprezintă una dintre provocările majore ale societății actuale.

Totodată, părintele Florin Petre a prezentat inițiativele deja derulate de Biserica Ortodoxă Română prin Federația Filantropia: formarea a peste 500 de consilieri specializați în domeniul adicțiilor, deveniți resurse pentru comunitățile lor, precum și o campanie de prevenire a adicțiilor digitale în școli, care a implicat 140 de cadre didactice și a ajuns la aproape 2.500 de elevi și peste 500 de părinți.

Campania națională a INSP

Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a lansat o campanie națională de informare, educare și conștientizare dedicată promovării sănătății mintale, în contextul creșterii utilizării mediului digital.

Campania se va derula în lunile ianuarie și februarie și are loc sub sloganul „Fii conștient! Viața trăită online are consecințe offline!” .

Inițiativa statului urmărește atât informarea populației, cât și stimularea unei reacții concrete împotriva dependenței de tehnologie.

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