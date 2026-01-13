INSP lansează o campanie publică de informare cu privire la sănătatea mintală, în contextul utilizării mediului digital

Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a lansat o campanie națională de informare, educare și conștientizare dedicată promovării sănătății mintale. Inițiativa vine ca răspuns la creșterea problemelor asociate utilizării excesive și necontrolate a mediului digital, informează un comunicat al instituției.

Desfășurată în lunile ianuarie și februarie, campania se derulează sub sloganul „Fii conștient! Viața trăită online are consecințe offline!” și urmărește atât informarea populației, cât și stimularea unei reacții concrete împotriva dependenței de tehnologie.

Accentul este pus pe impactul major pe care mediul digital îl are asupra sănătății mintale, în special în cazul copiilor și tinerilor. Campaniei i se alătură și Direcțiile Județene de Sănătate Publică.

Timpul petrecut în fața ecranelor afectează sănătatea mintală

Un obiectiv important al campaniei îl reprezintă promovarea comportamentelor preventive și încurajarea publicului să aleagă mai des activități offline, ca alternativă la divertismentul bazat pe ecrane, potrivit informațiilor publicate pe site-ul INSP.

Specialiștii institutului atrag atenția că datele recente indică o legătură tot mai evidentă între timpul petrecut excesiv în fața ecranelor și degradarea stării de sănătate mintală, fenomen care afectează cu precădere copiii și adolescenții.

La nivel global, Organizația Mondială a Sănătății estimează că aproape un miliard de persoane s-au confruntat cu o tulburare mintală, iar unul din șapte adolescenți cu vârste între 10 și 19 ani trăiește cu o astfel de afecțiune diagnosticată.

Gravitatea situației este evidențiată și de faptul că depresia și anxietatea se numără printre principalele cauze de boală și dizabilitate în rândul tinerilor. În plus, la nivel mondial, suicidul reprezintă a doua cauză de deces în rândul persoanelor cu vârste între 15 și 29 de ani, conform sursei citate.

Situația în Uniunea Europeană și România

Strategia Uniunii Europene pentru Sănătatea Mintală arată că, înainte de pandemie, unul din șase europeni se confrunta cu probleme de sănătate mintală. Datele din 2024 indică o agravare a acestei situații, ceea ce a dus la necesitatea unei abordări mai ample.

Printre măsurile propuse se regăsesc inițiativele de promovare a bunăstării digitale și sprijinirea tinerilor în formarea unor obiceiuri sănătoase în mediul online, pe fondul studiilor care arată o creștere a dependenței de rețelele sociale, cu efecte negative asupra sănătății mintale.

În România, peste 22.000 de copii și adolescenți au fost înregistrați cu tulburări de sănătate mintală, iar numărul cazurilor de depresie și anxietate în rândul copiilor cu vârste între 7 și 18 ani este în creștere constantă.

Un studiu realizat de UNICEF România în 2025, alături de rapoartele organizației Salvați Copiii România, confirmă o legătură puternică între timpul excesiv petrecut în fața ecranelor și scăderea stării de bine emoționale.

Rezultatele indică un risc mai mare de anxietate și depresie, precum și o diminuare a interacțiunilor directe. În acest context, tehnologia rămâne atât o resursă valoroasă, cât și un potențial factor de risc, motiv pentru care utilizarea echilibrată și ghidată a instrumentelor digitale este esențială pentru dezvoltarea sănătoasă a copiilor și tinerilor, subliniază INSP.

Recomandări

Specialiștii recomandă dezvoltarea de parteneriate între școli, organizații non-guvernamentale și comunități de psihologi, pentru elaborarea de ghiduri și organizarea de ateliere care să ajute elevii să transforme comportamentele compulsive în alegeri conștiente.

Biroul Regional al OMS pentru Europa propune opt acțiuni prioritare pentru protejarea sănătății mintale a tinerilor în mediul digital. Printre cele mai importante se numără:

reglementarea designului platformelor digitale pentru a limita elementele cu potențial adictiv;

responsabilizarea industriei și a intereselor comerciale;

includerea bunăstării digitale ca prioritate națională de sănătate publică;

investiții în alternative offline la divertismentul bazat pe ecrane.

Ce face Biserica

În luna octombrie a anului trecut, Palatul Patriarhiei a găzduit conferința „Sănătatea mintală în era digitală”, organizată de revista Q Magazine.

Reprezentantul Patriarhiei Române a fost Părintele Florin Petre, secretar patriarhal și preot de caritate la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Profesor Doctor Alexandru Obregia” din București.

Părintele a spus că este nevoie de o abordare multidisciplinară, adicția digitală fiind o provocare pentru societate.

De asemenea, părintele a enumerat ceea ce face deja Biserica Ortodoxă Română în acest sens prin Federația Filantropia: a format peste 500 de consilieri în domeniul adicțiilor, care au devenit resurse pentru comunitățile lor; a desfășurat o campanie de prevenire a adicțiilor digitale în școli, formând 140 de cadre didactice și ajungând la aproape 2500 de elevi și peste 500 de părinți.

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