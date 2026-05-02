Starețul Mănăstirii Schitul Darvari: Întâlnirea cu Sf. Matrona cea Oarbă este o privire într-o oglindă duhovnicească

„Întâlnirea cu Sfânta Matrona nu este decât o privire într-o oglindă duhovnicească, în care te întâlnești și te rușinezi că vezi acolo discernământul pe care poate îl ai sau care poate că lipsește”, a spus sâmbătă protosinghelul Arsenie Irimiea, starețul Mănăstirii Schitul Darvari din București.

Mii de credincioși au participat la praznicul Sfintei Cuvioase Matrona cea Oarbă la Mănăstirea Schitul Darvari din București, unde au așteptat ore în șir, începând de joi, pentru a se închina la cinstitele moaște.

Chemare la sfințenie

Starețul Arsenie Irimiea a subliniat că venirea credincioșilor la racla cu moaștele Sfintei Matrona cea Oarbă nu este întâmplătoare, ci răspunsul la o chemare tainică: „Venirea dumneavoastră aici este de fapt răspunsul pe care l-ați dat la o chemare tainică a ei”.

Protosinghelul i-a numit pe credincioși „candidați de sfinți”, subliniind că fiecare om este chemat la sfințenie: „Nu văd decât niște candidați de sfinți care nu trebuie decât să petreacă puțin timp bine, precum zicea părintele Arsenie Papacioc de la Techirghiol”.

Părintele Arsenie Irimiea a explicat că Sfânta Matrona îi ajută pe oameni să conștientizeze această chemare: „Întâlnirea cu ea te face să-ți dai seama că chemarea ta nu e alta decât sfințenia”.

„Sfânta Cuvioasă Matrona n-a fugit de realitatea pe care o trăia, dar a putut să privească întotdeauna în inima sa și să zică: Sfințenia este cea mai adâncă formă de realism, te sfințește și te mântuiește în prezent”, a subliniat preotul.

Ajutor în vindecarea trupească și sufletească

Părintele stareț a amintit și despre credincioși care mărturisesc vindecări de boli grave, inclusiv cancer, care s-au rugat la moaștele Sfintei Matrona cea Oarbă.

Totodată, pentru vindecarea sufletului, starețul Mănăstirii Schitul Darvari oferă exemplul Sfintei Matrona de pocăință, care poate aduce liniște sufletească „numai atunci când încetezi să te mai aperi, să mai dai vina pe cineva și să compui o versiune convenabilă despre tine”.

La final, părintele Arsenie Irimiea a subliniat că cei care s-au dus la moaștele Sfintei Matrona și s-au rugat au venit într-un fel și au plecat altfel, vindecați de grijile lumești.

La Mănăstirea Schitul Darvari, un fragment din moaștele Sfintei Matrona a fost adus în aprilie 2025 și așezat spre închinare în Paraclisul Sfinților Tămăduitori, alături de moaștele Sfântului Siluan Athonitul și ale Sfântului Nichifor Leprosul.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu