La Mănăstirea Schitul Darvari din Capitală a început sărbătoarea Sf. Cuv. Matrona cea Oarbă

Sărbătoarea Sfintei Matrona din Moscova a început joi seară la Mănăstirea Schitul Darvari din Capitală, unde a fost oficiat Paraclisul sfintei, iar fragmentul din moaștele ei aflat în patrimoniul obștii a fost purtat în procesiune și așezat spre cinstire în baldachinul special amenajat pentru sărbătoare.

„Cu slujba Paraclisului Sfintei Cuvioase Matrona și cu procesiunea prin care am așezat cinstitele sale moaște la altarul de vară al mănăstirii, au început sărbătorile cuvioasei noastre ocrotitoare”, a spus Protos. Arsenie Irimiea, starețul Mănăstirii Schitul Darvari.

„Mănăstirea este plină de har. Se simte binecuvântarea sfintei noastre Maici Matrona, care mângâie pe toți cei care vin chiar și într-o vreme ploioasă să se întâlnească cu ea.”

Părintele stareț a subliniat virtuțile sfintei ale cărei moaște sunt păstrate în Paraclisul Sfinților Vindecători al mănăstirii, alături de fragmente din moaștele Sf. Cuv. Siluan Athonitul și ale Sf. Cuv. Nichifor cel Lepros.

„Nu ai putea să convingi pe nimeni mai mult de virtuțile tale și de darurile tale decât prin răbdarea în suferință și prin rugăciunea asumată, pe care Sfânta Cuvioasă Matrona le-a avut de-a lungul vieții sale”, a spus Protos. Arsenie Irimiea.

„Privită din afară, această bătrână invalidă nu ar fi impresionat pe nimeni, dar, atunci când te apropiai de ea, harul lui Dumnezeu, care strălucea prin Sfânta Cuvioasă Matrona, prin răbdarea suferințelor sale și prin rugăciune, harul acesta te cucerea și simțeai pe viu, nu doar intelectual, ci pe viu simțeai ajutorul pe care Dumnezeu ți-l dă prin ea. Același har îl păstrează sfintele sale moaște și după moartea Cuvioasei.”

Sărbătoarea sfintei a continuat joi seară cu Taina Sfântului Maslu.

Programul slujbelor

Programul liturgic este bogat zilele acestea la Mănăstirea Schitul Darvari.

Vineri și sâmbătă, de la ora 17:00, va fi oficiat Acatistul Sfintei Matrona și al Maicii Domnului în cinstea Icoanei „Aflarea celor pierduți”, iar duminică, în prima parte a zilei Liturghia, iar în a doua parte, tot de la 17:00, Vecernia și Paraclisul Sfintei Matrona. Ziua de duminică se va încheia tot cu Taina Sf. Maslu.

