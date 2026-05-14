Simpozion internațional la Sibiu: A fost subliniat rolul teologiei ortodoxe la mișcarea ecumenică

Contribuția teologiei ortodoxe la mișcarea ecumenică a fost evidențiată miercuri, la deschiderea Simpozionului Internațional „Eclesiologie, discernământ moral și misiunea Bisericii într-o lume în schimbare”, desfășurat la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu.

Evenimentul a fost organizat de Consiliul Mondial al Bisericilor (CMB) prin Comisia de Credință și Constituție, în prezența a 28 de cadre didactice universitare din nouă țări, alături de doctoranzi, studenți și invitați.

Mesajul Înaltpreasfințitului Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, a fost transmis de părintele Constantin Horia Oancea, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Sibiu.

„Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu este recunoscută pentru deschiderea sa către dialogul ecumenic între tradițiile creștine, iar unii dintre profesorii săi au fost implicați în activitatea Consiliului Mondial al Bisericilor și a Comisiei pentru Credință și Constituție”, a transmis Mitropolitul Ardealului.

Înaltpreasfinția Sa a subliniat că întâlnirea de la Sibiu face parte dintr-o serie mai amplă de consultări academice organizate pentru aprofundarea reflecției teologice și pentru receptarea concluziilor celei de-a șasea Conferințe Mondiale pentru Credință și Constituție, desfășurată anul trecut în Egipt.

Istoria mișcării ecumenice și rolul Ortodoxiei

Prima sesiune de comunicări a fost deschisă de Mitropolitul Iov al Pisidiei (Patriarhia Ecumenică), vicepreședinte al Comisiei pentru Credință și Constituție a Consiliului Mondial al Bisericilor. Înaltpreasfinția Sa a amintit de întâlnirea dintre Arhiepiscopul luteran Nathan Söderblom de Uppsala și Mitropolitul Gherman al Amasiei (Patriarhia Ecumenică) în 1918.

Mitropolitul Iov a subliniat și participarea în anul 1920 la reuniunea pregătitoare pentru Conferință Mondială a Comisiei de Credință și Constituție de la Lausanne.

„Este demn de menționat că, drept rezultat al enciclicei Patriarhiei Ecumenice care fusese trimisă cu șapte luni înainte, o delegație numeroasă de biserici ortodoxe, compusă din 18 persoane, a participat la acea întâlnire”.

Contribuțiile teologiei ortodoxe

Andrej Jeftic, director al Comisiei pentru Credință și Constituție și profesor la Institutul Ecumenic de la Bossey, a evidențiat importanța contribuției ortodoxe în reflecția teologică internațională: „Pentru Credință și Constituție, contribuțiile teologiei ortodoxe sunt de o valoare și importanță incredibilă”.

Directorul comisiei a explicat că reuniunea de la Sibiu își propune să continue dialogul teologic început la conferința mondială din Egipt și să aprofundeze rezultatele acesteia.

În cadrul Simpozionului au avut loc șase sesiuni de comunicări și dezbateri dedicate unor teme de eclesiologie, antropologie teologică și discernământ moral.

Membrii comisiei de Credință și Constituției a CMB vor ajunge vineri la București, unde vor fi primiți la Palatul Patriarhiei. De asemenea, vor avea o întâlnire la Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul” din București.

Foto credit: Mitropolia Ardealului / Costin Chesnoiu