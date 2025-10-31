Biserica Ortodoxă Română a fost reprezentată la Conferința Comisiei „Credință și Constituție” din Egipt

Biserica Ortodoxă Română a avut o delegație la a VI-a Conferință Mondială „Credință și Constituție”, desfășurată zilele trecute în Wadi El Natrun, Egipt.

Din delegația română au făcut parte părinele Cristian Sonea, profesor al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, și Mihail Comănoiu, delegat al Bisericii Ortodoxe Române în cadrul Comisiei „Credință și Constituție”.

Evenimentul s-a desfășurat în perioada 24–28 octombrie și a marcat împlinirea a 1700 de ani de la Sinodul I Ecumenic de la Niceea, reafirmând importanța Crezului niceean ca temei al unității creștine.

Aceasta este prima Conferință Mondială a Comisiei „Credință și Constituție” găzduită de o Biserică Orientală și, totodată, prima organizată în Sudul Global, pe continentul african.

Fundament al unității creștine

La conferință au participat peste 250 de delegați din întreaga lume, reprezentând Biserici membre ale Consiliului Mondial al Bisericilor (CMB), centre teologice și organizații ecumenice.

Lucrările au fost găzduite de Patriarhia Coptă, în complexul monahal istoric Anba Bishoy din Wadi El Natrun, un important centru spiritual al creștinismului egiptean.

Tema centrală a ediției a fost „Mărturisirea de credință de la Niceea – fundament al unității creștine”, iar sesiunile de lucru au abordat semnificația teologică, istorică și contemporană a Crezului niceean, redactat în anul 325.

Lucrările conferinței s-au concentrat în jurul a trei teme majore – credința, misiunea și unitatea – și au inclus sesiuni plenare și grupuri tematice de reflecție teologică.

Dialogul ecumenic în timp

În cadrul întâlnirii interortodoxe, la care au participat și reprezentanți ai Bisericilor Orientale, s-a discutat coordonarea contribuției ortodoxe la dezbaterile teologice și s-a reafirmat necesitatea intensificării dialogului dintre Bisericile Ortodoxe și cele Orientale, în spiritul direcțiilor stabilite la Chambésy (1990).

Înaltpreasfințitul Părinte Iov, Mitropolit de Pisidia – Patriarhia Ecumenică, a vorbit despre perspectiva „dialogului ecumenic în timp”, propusă de teologul Georges Florovsky, care caută unitatea nu în compromisuri de moment, ci în Tradiția apostolică comună, exprimată deplin în Crezul niceean.

Scurt istoric

Comisia „Credință și Constituție” reprezintă pilonul doctrinar al mișcării intercreștine, având ca misiune articularea unui consens teologic între Bisericile creștine.

Activitatea sa a început oficial la Lausanne, în 1927, iar reuniunea din Egipt a continuat demersul inițiat la ultima Conferință Mondială, organizată la Santiago de Compostela, în 1993. Activitățile comisiei sunt organizate sub egida CMB.

Foto credit: CMB / Albin Hillert