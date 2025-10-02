La Curtea de Argeș a avut loc un simpozion dedicat moștenirii duhovnicești a Sfinților Cleopa și Paisie de la Sihăstria

Arhiepiscopul Calinic al Argeșului și Muscelului a participat, la sfârșitul săptămânii trecute, la Simpozionul „Moștenirea duhovnicească a sfinților cuvioși Paisie și Cleopa de la Sihăstria”, organizat cu prilejul hramului de Schitul „Sf. Neagoe Vodă Basarab” din Vlădești, județul Argeș.

Manifestarea a avut loc la Centrul de Cultură și Arte „George Topârceanu” din Curtea de Argeș, moderată de Protosinghel Cosma Giosanu, starețul schitului, care a evocat personalitatea Sf. Voievod Neagoe Basarab, ocrotitorul sfântului așezământ.

„El s-a impus ca reper în societatea românească, atât în mediul eclezial și monahal, cât și în cel cultural, ca un intelectual de marcă, însetat de cunoaștere și iubitor de frumos, care a dăruit țării sale și întregii Ortodoxii demnitate, echilibru, candoare și valori arhitectonice neprețuite”, a spus părintele stareț.

Evocări spirituale

Monahia Isidora Giosanu de la mănăstirea nemțeană Agapia a prezentat legătura Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, cu Sfinții Cuvioși Paisie și Cleopa, care i-a cunoscut personal, fiind născut în Ținutul Neamțului.

„O pleiadă întreagă de sfinți, stâlpii Moldovei!” a spus Înaltpreasfințitul Părinte Calinic. „Erau Cleopa la Sihăstria, Paisie la Sihla, Nicodim Măndiță la Agapia, erau o troiță formidabilă! Îi știu de atunci cum își desfășurau activitatea într-un stil împărătesc, duhovnicesc, extraordinar.”

Participanții au vizionat un material video despre Sfântul Cuvios Cleopa, iar ieroschimonahul David Gălbează de la Schitul Românesc Lacu din Sfântul Munte Athos a prezentat informații inedite din viața marelui duhovnic, căruia i-a fost ucenic apropiat.

„De fiecare dată când se dădea jos din pat, primul lucru care îl făcea era următorul: făcea trei cruci mari, cu închinăciuni până la pământ, zicând rugăciunea: Slavă Ție, Dumnezeu nostru, Slavă Ție! Acest obicei l-a ținut cu strictețe până la sfârșitul vieții”, a relatat ieroschimonahul athonit.

Momente culturale

Simpozionul a inclus și momente muzicale. Grupul psaltic „Melos Paisian” din Iași a interpretat cântări din slujba sfinților cuvioși Cleopa și Paisie, iar Ana Nuță a cântat „Balada Despinei”, alcătuită de Părinții de la Schitul Lacu din Sfântul Munte Athos și dedicată Sf. Cuv. Platonida de la Argeș, doamna Sfântului Neagoe Basarab.

În cadrul evenimentului a fost prezentată și prima carte apărută la Editura Schitului „Sf. Neagoe Vodă Basarab”. Este vorba de o ediție adăugită a cărții „Duhovnicii Sihăstriei sub cenzură comunistă”, scrisă de Protos. Cosma Giosanu.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic și invitații au dialogat cu participanții, oferind răspunsuri la numeroase întrebări legate atât de viața Sfinților Cleopa și Paisie, cât și de stadiul lucrărilor de construire a noului schit care de la Vlădești.

Donează pentru Schitul Vlădești

Cont Lei: RO12 RNCB 0022 1738 0523 0001

Cont Euro: RO28 RNCB 0022 1738 0523 0004

Banca: Banca Comercială Română

Email: [email protected]

Tel: +40745 535 270

Web: Sfantulneagoe.ro

Facebook: Schitul Sfântul Neagoe-Vodă Basarab

Instagram: schitulsfantulneagoebasarab

Foto credit: Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului