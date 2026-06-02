Ziua Copilului a fost sărbătorită la Spitalul de Pediatrie din Pitești: Micii pacienți au primit daruri

Ziua Internațională a Copilului a fost sărbătorită luni la Spitalul de Pediatrie din Pitești, unde micii pacienți au primit daruri și icoane.

Cu acest prilej, preoți de la Parohia „Sfântul Stelian” din incinta unității medicale au oficiat o slujbă de binecuvântare pentru sănătatea copiilor și pentru personalul medical care îi îngrijește.

„Copiii sunt un dar şi o binecuvântare de la Dumnezeu pentru familie şi societate, pe care trebuie să-i preţuim şi să-i educăm în duhul Evangheliei lui Hristos şi al valorilor creştine” , au transmis reprezentanții Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului într-o postare pe Facebook.

„Creşterea copiilor trebuie realizată cu iubire părintească şi responsabilitate maximă, prin rugăciune şi educaţie pentru fapte bune”.

Cei mici s-au bucurat și de întâlnirea cu reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean Argeș, care au venit cu câinii de serviciu folosiți în activitățile instituției.

Activitatea a fost organizată în cadrul parteneriatului dintre Spitalul de Pediatrie din Pitești și Parohia „Sfântul Stelian”, care desfășoară constant acțiuni de sprijin și încurajare pentru pacienții unității medicale.

