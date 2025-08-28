Este nevoie ca sprijinul pentru Schitul „Sf. Neagoe Basarab” să fie intensificat înainte de venirea iernii

Ierom. Cosma Giosanu, starețul Schitului „Sf. Neagoe Basarab” din Vlădești, județul Arges, explică de ce este nevoie de intensificarea sprijinului pentru lucrări înainte de venirea iernii.

Lucrările la biserica mare a schitului au ajuns la turle și bolți. Este deja zidită partea din cărămidă a boltei centrale, urmând ca, în aproximativ o lună, să fie turnate centurile de beton, peste care va fi instalat un acoperiș din tablă de plumb, ca la bisericile din vechime.

De ce este urgent să se finalizeze planșeul de la cota zero

„Nădăjduim că anul acesta, până vine frigul, ne ajută Dumnezeu să acoperim biserica, să nu plouă și să nu ningă într-însa”, explică starețul.

Între timp, au început și lucrările la laturile de nord și vest ale mănăstirii, unde vor fi chilii și trapeza. Aici, părintele stareț are ca obiectiv să ajungă cu construcția la cota zero: „Să ieșim cu zidurile din pământ”.

Dacă nu se toarnă și planșeul de beton de la cota zero, la vreme rea se poate strânge apă în interior și se poate dărâma ceea ce s-a construit deja, explică Ierom. Cosma Giosanu.

Pe latura nordică, unde este pantă, până la cota zero sunt 4 metri și o jumătate, deci ceva mai mult de construit până la nivelul respectiv. „Avem ceva emoții”, mărturisește părintele stareț.

Dumnezeu își alege ctitorii

În momentele de descurajare și sfârșeală, i se destăinuie Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului – chiriarhul locului. „Părinte, nu-i e dat oricărui preot sau călugăr să facă o biserică sau o mănăstire. Dumnezeu alege cine să facă lucrul acesta. Ai răbdare”, îi spune ierarhul.

Părintele stareț le este foarte recunoscător și părinților români din Sf. Munte Athos, care susțin foarte mult proiectul schitului – atât spiritual, cât și material.

În biserică au intrat deja aproximativ 100 de tone de fier, iar întreg ansamblul „va înghiți” aproximativ 650 de tone de fier în total.

Dar proiectul va fi executat după tot tipicul athonit, cu o zonă de Avathon (dedicată exclusiv monahilor), cu trapeză pe latura vestică, în care masa principală este pe aceeași linie cu Sfânta Masă din altarul bisericii mari, ca la Mănăstirea Studion din Constantinopol și ca în Sfântul Munte.

Modalități de sprijin originale

Pentru a atinge obiectivele din proiect, schitul este nevoit să-și diversifice permanent modalitățile de strângere de fonduri.

De exemplu, există modalitatea de a alege să donezi pentru achitarea unei anumite facturi, să faci o donație online în lei sau orice altă valută, sau să-ți setezi o donație recurentă de 50 lei sau 100 lei lunar. La finalul articolului găsești toate conturile în care se poate dona.

O modalitate poetică și originală este să alegi donația de 75 lei pentru o cărămidă pe care va scrie numele donatorului. Părinții de la schit chiar scriu numele pe ea și este pusă în zidul construcției.

„Înaltpreasfințitului Părinte Calinic i-a plăcut foarte mult ideea și ne-a sugerat să lăsăm o porțiune din zid nefinisată, acoperită cu un geam prin care să se vadă numele scrise pe cărămizi”, relatează Ierom. Cosma Giosanu.

Activități filantropice și culturale

În mai puțin de o lună, obștea va demara și lucrările la un centru rezidențial pentru vârstnici, care va funcționa în centrul comunei Vlădești și va avea 90 de locuri. Pentru această construcție s-a obținut deja finanțarea.

Hramul schitului va include un program special. Partea de rugăciune se va desfășura în 26 septembrie, când este cinstit Sf. Neagoe Basarab, iar partea culturală se va desfășura în ziua următoare, când este programată prima ediție a Simpozionului „Neagoe Basarab. Cultură și duhovnicie”, care anul acesta va avea tema „Moștenirea duhovnicească a Sfinților Cleopa și Paisie de la Sihăstria”.

Invitații principali vor fi trei părinți apropiați de Sf. Cuv. Cleopa de la Sihăstria: Ieroschim. David Gălbează de la schitul românesc Lacu din Sf. Munte Athos, Părintele Macarie Enache, duhovnic la Mănăstirea Frumoasa din Iași, și Protos. Paisie Țifui, director la Sectorul Economic al Arhiepiscopiei Iașilor.

„Ne-am gândit să recuperăm anumite informații nemijlocite de la acești părinți, care au stat lângă sfânt”, explică starețul schitului argeșean.

Cu prilejul simpozionului, va fi lansată și prima carte apărută la Editura Schitului „Sf. Neagoe Basarab”. Este vorba de o nouă ediție a cărții „Duhovnicii Sihăstriei sub cenzură comunistă”, scrisă de Ierom. Cosma Giosanu și completată cu un capitol de Sf. Cuv. Paisie de la Sihăstria și cu alte informații.

Schitul Sfântul Neagoe Vodă Basarab are rânduială athonită și a fost înființat în data de 28 septembrie 2022. Noul așezământ monahal beneficiază de susținerea duhovnicească a monahilor de la chilia românească Buna Vestire a schitului athonit Lacu.

Donează

Cont Lei: RO12 RNCB 0022 1738 0523 0001

Cont Euro: RO28 RNCB 0022 1738 0523 0004

Banca: Banca Comercială Română

Email: [email protected]

Tel: +40745 535 270

Web: Sfantulneagoe.ro

Facebook: Schitul Sfântul Neagoe-Vodă Basarab

Instagram: schitulsfantulneagoebasarab

Foto credit: Schitul „Sf. Neagoe Basarab”