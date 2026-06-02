Hram într-o parohie din Viena: Duhul Sfânt este Acela care ne adună pe toți, a spus Mitropolitul Serafim

Parohia „Pogorârea Sfântului Duh și Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” din Viena și-a sărbătorit duminică hramul. Lăcașul de cult este cunoscut drept „Voronețul vienez”, fiind construit după modelul mănăstirii sucevene.

Cu acest prilej, Mitropolitul Serafim al Germaniei, Europei Centrale și de Nord a oficiat Sfânta Liturghie și a subliniat că „Duhul Sfânt este Acela care ne adună pe toți”.

Înaltpreasfinția Sa a evidențiat lucrarea Sfântului Duh în Biserică și în lume: „Ne mișcă inimile ca să ne rugăm”.

„Duhul Sfânt ne îndeamnă să venim la biserică, Duhul Sfânt ne ajută să ne rugăm, adică să ne concentrăm la rugăciune, să fim atenți la rugăciune. Duhul Sfânt sfințește Tainele Bisericii”.

În cadrul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Serafim l-a hirotonit diacon pe teologul Victor Creștin pentru comunitatea românească din capitala Austriei. Momentul de sărbătoare a fost completat de un program artistic susținut de Corul „Heruvimii” al școlii parohiale și grupul de dansuri tradiționale al comunității.

Sărbătoare a comunității românești din Viena

Părintele paroh Emanuel Ștefan Nuțu a descris evenimentul drept „o zi a bucuriei, a recunoștinței și a speranței”, subliniind semnificația coincidenței dintre praznicul Cincizecimii și Ziua Românilor de Pretutindeni.

„Avem nevoie aici, în diaspora, de asemenea momente duhovnicești și în același timp de un loc care să-i adune pe români și acest lucru l-am simțit din plin astăzi”, a declarat clericul pentru Trinitas TV.

Cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului, cei mici au participat și la un atelier de pictură coordonat de monahia Marina Muntean, de la Școala de pictură „Sfântul Evanghelist Luca” a mitropoliei: „Încercăm să punem din trăirea noastră, din inima fiecăruia, să pună în icoană, ca mai apoi să și-o poată lua acasă și să-și aducă aminte”.

Ziua s-a încheiat cu o întâlnire a echipei de pictori care lucrează la împodobirea interioară și exterioară a lăcașului de cult. Lucrările au fost analizate împreună cu Mitropolitul Serafim, în contextul proiectului de pictare a bisericii.

Piatra de temelie a Bisericii „Pogorârea Sfântului Duh și Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” a fost pusă în anul 2017, iar lăcașul de cult a fost sfințit în urmă cu patru ani.

