Schitul din Argeș, închinat Sfântului Neagoe Basarab, și-a serbat hramul: Doi ierarhi au oficiat Sfânta Liturghie

Schitul argeșean „Sfântul voievod Neagoe Basarab” și-a serbat vineri ocrotitorul. Cu această ocazie, slujba a fost oficiată de Episcopul Nicodim al Severinului și Strehaiei și Episcopul Siluan al Ungariei.

Preasfințitul Părinte Nicodim a remarcat locul minunat unde este amplasat schitul din apropierea localității Vlădești.

„Lucrarea lui Dumnezeu este aceasta ca să se ridice o mânăstire în acest loc deosebit de pitoresc, un loc minunat. Cred că inspirația a fost dăruită de Dumnezeu Înaltpreasfințitului, cât și părintelui stareț Cozma și celor care-i sunt alături, părintele David și alți părinți și binecredincioși creștini”.

Episcopul Siluan i-a îndemnat pe credincioși să se roage și în particular pentru ca Dumnezeu să ne dăruiască oameni înțelepți la conducerea țării, precum a fost Sfântul Neagoe Basarab.

„Să vă rugați de asemenea, dincolo de această rugăciune pe care Biserica o înalță neîncetat pentru pacea sufletelor noastre și pentru pacea a toată lumea, să dăruiască și să arate Bunul Dumnezeu și astăzi conducători tot atât de credincioși și tot atât de înțelepți precum Sfântul Neagoe Basarab odinioară pentru că ei vor fi spre slava lui Dumnezeu și spre bucuria dumneavoastră, a tuturor”.

Protosinghelul Cozma Giosanu, starețul așezământului monahal, le-a mulțumit tuturor celor care contribuie permanent la construirea schitului.

Simpozion dedicat Sfinților Cleopa și Paisie

Evenimentele dedicate cinstirii Sfântului Neagoe Vodă Basarab vor continua sâmbătă, prin organizarea unui simpozion cu tema: „Moștenirea duhovnicească a sfinților cuvioși Paisie și Cleopa de la Sihăstria”.

Manifestarea va avea loc începând cu ora 16:00 la Centrul de Cultură și Arte ,, George Topârceanu” din municipiul Curtea de Argeș.

Invitații principali ai simpozionului sunt părinți care au fost apropiați de Sf. Cuv. Cleopa de la Sihăstria: Arhim. Ciprian Grădinaru, eclesiarhul Paraclisului Catedralei Naționale, Ieroschim. Ștefan Nuțescu și David Gălbează de la schitul românesc Lacu din Sf. Munte Athos, Protos. Macarie Enache, duhovnic la Mănăstirea Frumoasa din Iași, Protos. Paisie Țifui, director la Sectorul Economic al Arhiepiscopiei Iașilor, și Protos. Sofian Costea din Arhiepiscopia Tomisului, care este orb din naștere și absolvent a trei facultăți.

Cu prilejul simpozionului, va fi lansată și prima carte apărută la Editura Schitului „Sf. Neagoe Basarab”. Este vorba de o nouă ediție, adăugită, a cărții „Duhovnicii Sihăstriei sub cenzură comunistă”, scrisă de Protos. Cosma Giosanu.

La simpozion va participa Arhiepiscopul Calinic al Argeșului și Muscelului.

Schitul de la Vlădești

Schitul „Sfântul Neagoe-Vodă Basarab” a fost înființat în data de 28 septembrie 2022. Noul așezământ monahal beneficiază de susținerea duhovnicească a monahilor de la chilia românească Buna Vestire a schitului athonit Lacu.

Monahii de la Chilia „Buna Vestire” au primit binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic de a ridica acest așezământ monahal închinat Sfântului Voievod Neagoe Basarab, unul dintre cei mai mari binefăcători români ai Sfântului Munte. Piatra de temelie a fost pusă în ziua de 1 mai a anului 2022.

Foto credit: Facebook / Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului