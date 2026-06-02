Sărbătoarea Rusaliilor la Roman: Arhiepiscopul Ioachim a evidențiat lucrarea Duhului Sfânt în lume

Arhiepiscopul Ioachim al Romanului și Bacăului a evidențiat duminică, de sărbătoarea Rusaliilor, lucrarea Duhului Sfânt în lume.

Înaltpreasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Roman.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a explicat semnificațiile sărbătorii Cincizecimii și ale pogorârii Duhului Sfânt asupra Sfinților Apostoli: „Când s-a format Biserica, atunci Dumnezeu, în planul Său etern, a trimis pe Duhul Sfânt în limbi de foc”.

„Focul acesta nu desfigurează, ci transfigurează Creația, ne transfigurează pe noi și atunci timpul pe care noi îl trăim prin asimilarea și prin adumbrirea Duhului Sfânt este un timp al mântuirii”.

Totodată, Înaltpreasfinția Sa a subliniat că perioada inaugurată după Înălțarea Domnului este timpul lucrării Duhului Sfânt în lume și în Biserică. „Noi trăim în epoca Duhului Sfânt”, a spus Arhiepiscopul Ioachim, explicând că, după primirea „efuziunii luminii necreate”, Apostolii au mers în toată lumea pentru a-L propovădui pe Hristos cel Înviat.

O predică însuflețită de Duhul Sfânt

Arhiepiscopul Romanului și Bacăului a amintit predica Sfântului Apostol Petru din ziua Cincizecimii, evidențiind că puterea cuvântului său venea din lucrarea Duhului Sfânt.

„Sfântul Apostol Petru nu era un poliglot, era un simplu pescar pe care l-a chemat Hristos. Dar prin Duhul Sfânt el a vorbit așa de puternic și așa de dogmatic”.

Referindu-se la minunea înțelegerii predicii apostolice de către oameni proveniți din diferite popoare, Înaltpreasfinția Sa a arătat că adevăratul limbaj al Bisericii este cel al Duhului Sfânt.

„Unii spun teologic că era vorba de limbajul Duhului Sfânt. Acela este înțeles de toți”, a precizat IPS Ioachim, adăugând că Duhul Sfânt „ne învață pe noi, în biserică, tot adevărul”.

Limbajul Sfântului Duh

În partea finală a predicii Arhiepiscopul Romanului și Bacăului a comparat Pogorârea Duhului Sfânt cu o restaurare a unității pierdute la Turnul Babel: „Atunci când Dumnezeu a văzut că ei construiesc fără Dumnezeu, fără Duhul Sfânt”.

„Replica Turnului Babel este Biserica: Pogorârea Duhului Sfânt”, a afirmat Înaltpreasfinția Sa, explicând că, la Cincizecime, oamenii au putut înțelege același mesaj, deși vorbeau limbi diferite.

În acest context, ierarhul a evidențiat că adevărata comunicare dintre oameni se întemeiază pe iubire. „Limbajul Duhului Sfânt. Și care e limbajul Duhului Sfânt? Limbajul iubirii”, a spus Arhiepiscopul Ioachim, subliniind că „iubirea nu se exprimă prin cuvinte, ci prin fapte”.

După Sfânta Liturghie, Înaltpreasfinția Sa a oficiat Vecernia Rusaliilor, cunoscută și sub numele de Vecernia plecării genunchilor.

