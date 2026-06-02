Sinodul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei: A fost acordat avizul pentru Acatistul Sf. Filofteia de la Pasărea

Sinodul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei s-a întrunit marți la București. Pe agenda ierarhilor a figurat și acordarea avizului pentru Acatistul Sfintei Cuvioase Filofteia de la Pasărea.

„Aprobarea vine în întâmpinarea credincioșilor care vor veni la proclamarea locală a Sfintelor Cuvioase Elisabeta și Filofteia, care va avea loc la Mănăstirea Pasărea în data de 5 iunie”, a spus Preafericirea Sa.

Avizul final pentru tipărirea și publicarea Acatistului va fi dat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Ierarhii din Mitropolia Munteniei și Dobrogei au mai avut în ordinea de zi aspecte legate de de proclamarea canonizării unor sfinte femei care au fost canonizate anul trecut de către Sfântul Sinod, precum și de primirea de fragmente de sfinte moaște din alte părți și de pelerinaje cu sfinte moaște între eparhii.

De asemenea, în Sinodul mitropolitan s-a discutat despre acordare a unui rang de arhimandrit, precum și despre două hotărâri ale Consistorului mitropolitan.

Sinodul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei este format din ierarhii celor 10 eparhii din componența mitropoliei (Arhiepiscopia Bucureștilor, Arhiepiscopia Tomisului, Arhiepiscopia Târgoviștei, Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului, Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, Arhiepiscopia Dunării de Jos, Episcopia Sloboziei și Călărașilor, Episcopia Alexandriei și Teleormanului, Episcopia Giurgiului și Episcopia Tulcii).

La acest sinod participă în calitate de invitați și Episcopii Ortodocși Români ai Daciei Felix, Ungariei, respectiv Australiei și Noii Zeelande.

