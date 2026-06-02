Sărbătoarea tinerilor la o mănăstire din jud. Galați: IPS Casian a subliniat legătura dintre familie și Biserică

La Mănăstirea Buciumeni din județul Galați, peste 1.500 de tineri s-au reunit cu prilejul hramului așezământului monahal închinat Sfintei Treimi. Arhiepiscopul Casian al Dunării de Jos a evidențiat legătura dintre familie, Biserică și educație.

Înaltpreasfinția Sa a subliniat semnificația întâlnirii, ajunsă la cea de-a 31-a ediție.

„Învățăm astăzi că am crescut ca o familie: preoţi cu copiii pe brațe, cu preotesele, cadrele didactice şi tinerii din 63 de licee – olimpicii de pe plan local, zonal și național”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

„Pe pământ, familia – în anul închinat familiei creştine și a femeilor din calendar – este astăzi la Buciumeni o icoană pe care e bine să o așezăm la inimă”.

Înaltpreasfințitul Părinte Casian a subliniat și legătura dintre sărbătoarea Sfintei Treimi, familia creștină și generațiile tinere: „Este și o revărsare din cer până pe pământ a iubirii lui Dumnezeu pentru copii, prin familie, și a familiilor reunite în Biserică”.

O sărbătoare a comuniunii

La finalul slujbei, tinerii au participat la întâlniri și dialoguri duhovnicești organizate în grupuri. Părintele protopop Mihai Roșu a remarcat entuziasmul celor prezenți.

„Pădurea Buciumeniului a fost plină de copii. Au participat la Sfânta Liturghie, într-un cadru deosebit de frumos și primitor, unde mulți copii s-au împărtășit”, a declarat părintele protopop pentru Trinitas TV.

Profesorul Ovidiu Șerban, de la Colegiul Național „Calistrat Hogaș” din Tecuci, a apreciat caracterul formativ al întâlnirii.

„Ne bucurăm foarte mult de participarea tinerilor și de comuniunea care a existat astăzi între ei. Copiii au putut lua parte la una dintre cele mai frumoase bucurii, aceea a comuniunii cu preoții, cu credincioșii și cu Dumnezeu”.

În cadrul evenimentului, tinerii participanți la Concursul Național Catehetic „Familia, binecuvântarea lui Dumnezeu și școala iubirii smerite și darnice”, au primit premii în semn de apreciere pentru activitatea desfășurată în parohii și în școli.

Foto credit: Facebook / Arhiepiscopia Dunării de Jos