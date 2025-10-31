Sfințirea Catedralei Naționale, un fenomen online: milioane de români au urmărit imaginile

Sfințirea picturii Catedralei Naționale a generat un val uriaș de reacții și distribuiri în mediul online. Doar pe pagina de Facebook a Agenției de Știri Basilica, postările dedicate evenimentului au strâns milioane de vizualizări, semn al interesului românilor pentru unul dintre cele mai importante momente religioase ale secolului.

Slujba de sfințire a fost oficiată duminică, 26 octombrie, de Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, împreună cu Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, în prezența șefilor de stat din România și Republica Moldova, a MS Margareta, Custodele Coroanei Române, a membrilor Guvernului și Parlamentului și a reprezentanților misiunilor diplomatice acreditate la București.

Doar în săptămâna 20-26 octombrie, postările Agenției Basilica dedicate sfințirii au depășit 1,8 milioane de vizualizări, cu mii de distribuiri și reacții pozitive. Iar numărul general de vizualizări pe pagina noastră de Facebook a fost de peste 8 milioane.

Practic, numărul de vizualizări pe Facebook a crescut cu 150% față de săptămâna anterioară, în top plasându-se galeriile colegilor fotoreporteri de la Basilica.

Un reel de Instagram care surprinde sosirea patriarhilor la slujba de Sfințire a avut peste 180.000 de vizualizări și aproape 9.000 de aprecieri.

Cele mai multe aprecieri și interacțiuni asociate unei fotografii de pe pagina noastră de Facebook a avut micuța Teofana, venită de la Bârsana, județul Maramureș, la sfințirea picturii Catedralei Naționale:

Pe lângă postările de pe rețelele sociale realizate de Agenția de știri Basilica, evenimentul sfințirii picturii Catedralei Naționale s-a bucurat de atenție și pe alte conturi și pagini din mediul online, unde aprecierile, interacțiunile și vizualizările au fost la fel de numeroase.

„Interesul uriaș arată că mesajul Bisericii are un ecou profund în societatea românească atunci când este transmis cu profesionalism și deschidere în mediul digital”, a declarat Arhid. Nicolae Iftimiu, consilier patriarhal coordonator și directorul Agenției de Știri Basilica.

Majoritatea celor peste 150.000 de închinători care au participat la sfințire sau au stat la rând să se închine în altar au scris câte ceva pe rețelele sociale despre participarea lor la acest eveniment unic din viața Bisericii Ortodoxe Române.

Unii au făcut selfie, alți au postat alte imagini însoțite de gânduri personale care exprimau bucuria și aprecierea pentru noul edificiu simbolic pentru Biserica și națiunea română.

Fenomenul viral generat de sfințirea Catedralei Naționale confirmă atât importanța prezenței active a Bisericii Ortodoxe Române în mediul digital, cât și interesul românilor pentru viața spirituală și cultura creștină.

Evenimentul, la care au participat și susținători, dar și critici ai proiectului, a demonstrat că societatea românească rămâne încă omogenă în plan spiritual – sau, mai bine spus, că noua Catedrală Națională are puterea de a ne uni dincolo de orice ideologii.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Raluca Ene (fotomontaj în deschiderea articolului)