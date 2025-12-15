Sf. Spiridon ne cheamă să lepădăm zgomotul lumii și să redescoperim liniștea inimii: Hram la Parohia Nottingham

„Sfântul Spiridon ne cheamă, mai ales în timpul Postului Nașterii Domnului, să lepădăm zgomotul lumii și să redescoperim liniștea inimii, pentru ca Hristos să Se poată naște tainic în noi, cu aceeași simplitate și lumină cu care S-a născut în Betleem”, a spus Arhiepiscopul Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord vineri, la Parohia Nottingham.

„El ne învață că adevărata pregătire pentru Nașterea Domnului înseamnă să lăsăm deoparte graba lumii, să limpezim zgomotul inimii și să redescoperim pacea aceea adâncă în care Dumnezeu Se poate face auzit”, a adăugat ierarhul.

Comunitatea și-a cinstit ocrotitorul în prezența chiriarhului și a Mihaelei Savu, consul general al României la Birmingham.

Chemare la simplitate

„Praznicul Sfântului Ierarh Spiridon strălucește în mijlocul Postului Nașterii Domnului ca o chemare la simplitate și curăție, la pace și la lumina credinței”, a mai spus Părintele Arhiepiscop Atanasie.

„Viața sa întreagă este o icoană a omului care Îl așteaptă pe Hristos cu inima deschisă, asemenea păstorilor din Betleem, ale căror suflete curate au fost primele care au primit vestea cea bună.”

Rol identitar și implicare socială

Înaltpreasfinția Sa l-a hirotonit ierodiacon pe monahul Damian, pe seama Schitului „Sfântul Augustin de Canterbury” din Kent, încredințându-i slujirea la altar cu îndemnul de a păstra curăția inimii, smerenia și râvna celor chemați la slujirea lui Hristos în viața monahală.

Consulul General Mihaela Savu a felicitat parohia pentru buna organizare, apreciind lucrarea Arhiepiscopiei în folosul românilor din diaspora și subliniind rolul comunităților parohiale în păstrarea identității spirituale și culturale.

La final, ierarhul a mulțumit părintelui paroh, slujitorilor și credincioșilor pentru lucrarea misionară de la Nottingham, îndemnându-i să rămână ancorați în credință și în comuniunea Bisericii, mai ales în contextul vieții din diaspora.

Părintele paroh Dan Petru Ghindea și-a exprimat recunoștința față de Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie și a amintit de recenta aderare a parohiei la The Welcome Directory, inițiativă națională britanică ce încurajează comunitățile religioase să fie locuri de sprijin și reintegrare pentru persoanele eliberate din închisoare.

Celălalt hram al comunității este „Sf. Ap. Petru și Pavel”.

Foto credit: Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord