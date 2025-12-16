Cum se implică Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Marii Britanii și Irlandei de Nord în sprijinirea foștilor deținuți

Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Marii Britanii și Irlandei de Nord a făcut recent un pas important în consolidarea misiunii sale sociale, aderând la The Welcome Directory, o inițiativă interconfesională din Regatul Unit dedicată sprijinirii reintegrării sociale a persoanelor eliberate din penitenciar.

The Welcome Directory este o organizație caritabilă care conectează foștii deținuți cu comunități de credință primitoare și sigure pentru cei aflați în căutarea unui nou început.

Lista este disponibilă atât online, cât și în format tipărit în toate penitenciarele și centrele de probațiune, facilitând contactul încă din timpul detenției. Organizația oferă, de asemenea, programe de formare pentru voluntari și lideri religioși, în colaborare cu capelani, ofițeri de probațiune și instituții din domeniul justiției penale.

Prima parohie românească înscrisă în The Welcome Directory este Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” și „Sfântul Ierarh Spiridon” din Nottingham și East Midlands. Aderarea nu este deloc întâmplătoare, din moment ce sfinții ocrotitori ai comunității sunt considerați în tradiția ortodoxă apărători ai celor aflați în închisori.

Proces complex de aderare

Aderarea Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Marii Britanii și Irlandei de Nord reprezintă o premieră în rândul comunității ortodoxe din Regatul Unit și un pas semnificativ în sprijinirea românilor din diaspora aflați în dificultate.

Proiectul a fost dezvoltat pe parcursul unui an de Pr. Dan Ghindea, parohul român din Nottingham și capelan ortodox în mai multe penitenciare britanice.

În cadrul procesului de aderare, atât părintele capelan, cât și părintele arhiepiscop au participat la întâlniri, seminarii și sesiuni de formare necesare integrării în rețeaua The Welcome Directory. În prezent, mai mulți preoți ortodocși români slujesc ca voluntari sau capelani în sistemul penitenciar britanic.

Implicare socială

Prin includerea în această inițiativă, Arhiepiscopia contribuie la prevenirea recidivei și transmite un mesaj puternic de speranță către cei care, adesea, se tem să se apropie de comunitățile religioase din teama respingerii.

Inițiativa accentuează disponibilitatea Arhiepiscopiei de a colabora cu instituții britanice precum Serviciul Național al Penitenciarelor și Probațiunii, capelanii închisorilor și organizațiile caritabile de profil, consolidând prezența Bisericii în sfera socială și comunitară a Regatului Unit, transmit reprezentanții eparhiei.

Prin acest pas important, Arhiepiscopia devine un actor tot mai prezent în viața publică, lucrând pentru binele comun și oferind un exemplu de aplicare concretă a valorilor creștine în sprijinirea celor aflați în nevoie.

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