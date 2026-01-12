Sf. Grigorie de Nyssa, promotor al teologiei persoanei, cinstit la Biserica Domnița Bălașa din Capitală

Biserica „Domnița Bălașa”, Paraclis Patriarhal, și-a cinstit sâmbătă ocrotitorul, pe Sfântul Ierarh Grigorie, Episcopul Nyssei.

Evenimentele liturgice au început vineri seară, cu slujba Vecerniei unită cu cea a Litiei și urmată de o procesiune cu moaștele sfântului în jurul lăcașului de cult.

Sfânta Liturghie a fost oficiată sâmbătă de un sobor condus de pr. prof. univ. dr. George Grigoriță, consilier patriarhal la Cancelaria Sfântului Sinod și profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București.

Din sobor au făcut parte: pr. paroh Ștefan Ababei, consilier patriarhal coordonator al Sectorului Stavropighii patriarhale și centre sociale din cadrul Administrației Patriarhale; pr. Zaharia Matei, conferențiar la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București; pr. Cezar Matei; arhid. Nicolae Iftimiu, consilier patriarhal coordonator, director al Agenției de știri Basilica; arhid. Georgel Ene și diac. Andrei Crețu.

Promotor al teologiei persoanei

În cuvântul de învățătură, pr. George Grigoriță a relatat mai multe momente din viața Sfântului Ierarh Grigorie de Nyssa și a evidențiat contribuțiile majore ale sfântului la înțelegerea relației dintre om și Dumnezeu.

„Sfântul Grigorie al Nyssei a fost, în secolul al IV-lea, unul dintre promotorii inițiali ai teologiei persoanei în Biserica noastră”, a spus părintele consilier patriarhal.

„El a arătat că nu sunt trei Dumnezei, ci un singur Dumnezeu în fire, dar întreit în Persoane, adică trei Ipostasuri: Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Prin aceasta, el a deschis această teologie a persoanei.”

Pr. George Grigoriță a amintit că, în acea perioadă, societatea încă nu recunoștea fiecărui om calitatea de persoană. Unii oameni, potrivit dreptului roman de atunci, nu erau persoane, ci erau doar «lucruri» care puteau să fie folosite după voia stăpânului.

„Vedem, așadar, că Sfântul Grigorie vine și arată că în fiecare om este chipul lui Dumnezeu și că scopul omului este acela de a fi asemenea lui Dumnezeu”, a spus pr. George Grigoriță.

Parastas pentru ctitori

După Sfânta Liturghie, preoții slujitori au oficiat Parastasul pentru ctitorii și binefăcătorii sfântului lăcaș trecuți la cele veșnice. Credincioșii au primit, la final, pachete cu alimente din partea bisericii.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corala „Carmen” a Bisericii Domnița Bălașa, dirijată de Grigore Miron.

Biserica Domnița Bălașa, Paraclis Patriarhal, mai are hramurile „Înălțarea Domnului” și „Sfinții Martiri Brâncoveni”.

Vezi și:

Foto credit: Ziarul Lumina / Mihnea Păduraru