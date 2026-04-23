Sărbătoarea Sf. Gheorghe la Mănăstirea Pantocrator: Să ne ajute să fim biruitori, spune PS Timotei Prahoveanul

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe a fost sărbătorit joi la Mănăstirea Pantocrator din județul Teleorman. Episcopul vicar Timotei Prahoveanul al Arhiepiscopiei Bucureștilor a subliniat sprijinul sfântului pentru credincioși: „Să ne ajute să fim biruitori împotriva întunericului, el fiind unul dintre cei care arată un astfel de drum”.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului, împreună cu Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, cu Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei, și cu Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul.

Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor a pornit de la porunca evanghelică a iubirii, amintind că mărturisirea credinței a fost adesea însoțită de suferință și persecuție: „Dacă pe Mine m-au prigonit și pe voi vă vor prigoni”, arătând că această realitate a fost trăită de mucenici.

„Dacă răsfoim istoria dintru început a Bisericii, vom descoperi astfel de situații care au însemnat dăruire totală pentru cuvintele Evangheliei. O iubire care nu poate fi împlinită decât prin jertfirea de sine, prin vărsarea sângelui”.

Ierarhul l-a prezentat pe Sfântul Gheorghe ca unul dintre cei care au înțeles și au trăit până la capăt această chemare, „pe care Biserica l-a numit purtător de biruință”.

Comoara credinței

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a evidențiat cel mai mare dar pe care Sfântul Gheorghe l-a primit din familie.

„Mama sa, Polihronia, i-a dăruit fiului Gheorghe cea mai mare comoară, dincolo de comorile la care râvnim și pe care adeseori le preferăm, comoara credinței, despre care Sfântul Apostol Pavel îi amintea unuia dintre ucenici să o păstreze cu mare grijă”.

Totodată, Preasfinția Sa a explicat locul central al martirilor în viața liturgică a Bisericii: „Dintru început, Biserica săvârșea Sfânta Liturghie pe mormintele martirilor, de unde am luat și noi această rânduială de a avea în piciorul fiecărei Sfinte Mese și în fiecare antimis câte o fărâmă care vorbește despre această iubire mai puternică decât cuvintele și chiar mai puternică decât moartea”.

Ierarhul a evidențiat și cinstirea deosebită de care se bucură Sf. Gheorghe în întreaga lume creștină, fiind ocrotitor al multor popoare și credincioși, între care peste un milion de români: „A devenit timpuriu ocrotitor al creștinilor, mai ales în locurile unde s-au confruntat cu ostilitatea străină credinței creștine”.

Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor a amintit de momentul aducerii la Mănăstirea Pantocrator a unei părți din capul Sfântului Gheorghe, subliniind că este „o bucurie negrăită”.

Bucurie duhovnicească

La finalul Sfintei Liturghii, Episcopul Galaction al Alexandriei și Teleormanului a subliniat bucuria duhovnicească prilejuită de apropierea hramului și de prezența sfintelor moaște: „În acest an am întâmpinat cu multă bucurie duhovnicească sfintele moaște ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință”.

Ierarhul a evidențiat caracterul unic al acestui moment, arătând că „este întâia dată când acest sfânt cap al Sfântului Mare Mucenic Gheorghe este purtat în pelerinaj”, ca binecuvântare pentru credincioși.

„Cu mult mai mult în aceste zile, rugăciunile celor care pășesc pragul acestei sfinte mănăstiri și-și pleacă genunchii în fața raclelor cu sfintele moaște ale Sfintei Mironosite și ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe au nădejde să fie împlinite grabnic de Dumnezeu”.

Racla cu Cinstitul Cap al Sf. M. Mc. Gheorghe a ajuns miercuri la Mănăstirea Pantocrator din județul Teleorman, adusă de delegația Mănăstirii Xenofont din Sfântul Munte Athos, condusă de starețul Alexios, cu prilejul hramului așezământului monahal din Duminica Mironosițelor.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu