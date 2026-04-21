Peste un milion de români își serbează onomastica de sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe

Peste un milion de români își serbează onomastica joi, când este cinstit Sfântul Mare Mucenic Gheorghe.

Conform Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor, 1.016.589 români poartă numele Sf. M. Mc. Gheorghe și derivate.

Printre cei mai mulți bărbați care își serbează onomastica în această zi se numără cei cu numele Gheorghe, 391.392 de români, urmat de cei care se numesc George, 160.054 de persoane.

În cazul femeilor, numele dominant este Georgiana, purtat de 156.404 de doamne, urmat de Georgeta, cu 113.161 de purtătoare.

Alte persoane sărbătorite joi sunt cele cu nume de: Gheorghiță, Ghiță, Gigel, Gică, Geta, Gheorghița, Gica, Giorgiana, Gina, Gherghina și alte derivate.

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe a trăit în Capadocia, în timpul domniei împăratului roman Diocleţian, la ordinul căruia a fost martirizat în data de 23 aprilie 303.

La nivel global, 12 țări îl au pe Sfântul Gheorghe ca ocrotitor spiritual: Anglia, Etiopia, Georgia, Grecia, Lituania, Malta, Moldova, Muntenegru, Palestina, Portugalia, Rusia și Serbia.

În România, pe lângă faptul că mai multe orașe îi poartă numele, precum Sfântu Gheorghe în Covasna, Sângeorz, Giurgiu, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe este ocrotitorul orașelor Botoșani, Tecuci și Timișoara.

Foto credit: Basilica.ro