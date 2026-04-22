Racla cu Cinstitul Cap al Sf. Gheorghe a ajuns la Mănăstirea Pantocrator: Suntem binecuvântați cu acest dar

„Suntem binecuvântați cu acest dar”, a spus miercuri Episcopul Galaction al Alexandriei și Teleormanului la primirea raclei cu Cinstitul Cap al Sf. M. Mc. Gheorghe, la Mănăstirea Pantocrator din județul Teleorman.

Sfântul odor a fost adus de delegația Mănăstirii Xenofont din Sfântul Munte Athos, condusă de starețul Alexios.

Mângâiere duhovnicească și sfințire

Preasfințitul Părinte Galaction a evidențiat caracterul unic al evenimentului: „Este un moment pe care puțini creștini îl pot trăi în viața lor, să se afle în fața rămășițelor pământești ale unui sfânt care și-a jertfit viața pentru Dumnezeu”.

Ierarhul a subliniat că prezența moaștelor Sfântului Gheorghe reprezintă o binecuvântare pentru întreaga comunitate, fiind „pentru mângâierea duhovnicească și sfințirea noastră, a tuturor”

„A atinge cu evlavie sfintele moaște înseamnă a te apropia de cel care s-a unit desăvârșit cu Dumnezeu. Înseamnă a te atinge, prin el, de sfințenia lui Hristos Însuși”.

„Nu suntem simpli spectatori la un eveniment religios, suntem participanți la o taină, la o întâlnire duhovnicească cu Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, cu rugăciunile lui, cu mijlocirea lui, pentru noi, înaintea lui Dumnezeu”, a adăugat Preasfinția Sa.

Îndemn la rugăciune și mărturisire

Episcopul Alexandriei și Teleormanului a explicat semnificația profundă a cinstirii sfintelor moaște, arătând că acestea „nu sunt simple oseminte, ci lăcașuri ale dumnezeiescului har”, prin care Dumnezeu lucrează în lume.

„Sfântul Vasile cel Mare ne amintește că trupurile mucenicilor sunt sfințite de jertfa lor, prin sângele vărsat pentru Hristos”, a spus ierarhul.

Preasfinția Sa i-a îndemnat pe credincioși să se apropie cu evlavie de raclă și să ceară ajutorul sfântului: „Să vă rugați cu inima deschisă, să cereți mijlocirea Sfântului pentru familie, pentru țara noastră și pentru pacea lumii”.

„El este grabnic ajutător — cum îl numea însuși Sfântul Ștefan cel Mare — și nu lasă neîmplinită nicio rugăciune rostită cu credință”.

Preasfințitul Părinte Galaction a subliniat actualitatea exemplului oferit de Sfântul Gheorghe, care „ne cheamă să fim și noi biruitori, nu prin sabie și lance, ci prin rugăciune, prin pocăință și prin dragoste față de Dumnezeu și față de aproapele”.

Binecuvântare pentru poporul român

Arhimandritul Alexios, starețul Mănăstirii Xenofont, a evidențiat credința pe care poporul român o are: „Sunt foarte mișcat de respectul și evlavia voastră, vă îndemn să vă închinați la Capul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, care este izvor de har și binecuvântări”.

„Este o binecuvântare aparte faptul că au ajuns, din Sfântul Munte Athos, sfintele moaște ale Sfântului Gheorghe, ca să binecuvinteze poporul român, pe credincioșii și pe evlavioșii săi închinători. (…). Să aduceți rugăciunile voastre ca tămâie de recunoștință Sfântului Gheorghe și veți primi har”.

Starețul Mănăstirii Xenofont a îndemnat la o viață trăită în credință și pocăință: „Prin rugăciunile noastre să dovedim pocăință și decizia noastră de a deveni mai credincioși față de valorile noastre creștinești, urmărind exemplul sfinților care au dăruit sângele lor pentru iubirea lui Hristos”.

Părintele arhimandrit a încheiat prin a aminti legătura sa cu România: „Este a treia oară când mă aflu în România. Prima dată am fost în anul 1993, la puțini ani după căderea comunismului. M-a învrednicit Dumnezeu să îl cunosc și pe Sfântul Cleopa, când am fost la Sihăstria. L-am întâlnit, m-am spovedit la dânsul și am vorbit multe lucruri duhovnicești”.

Evenimentul de primire a Capului Sfântului Gheorghe a fost transmis live de Trinitas TV, Televiziunea Patriarhiei Române, urmat de un nou live cu slujba de Priveghere oficiată la Mănăstirea Pantocrator.

Programul pelerinajului de la Mănăstirea Pantocrator poate fi consultat aici.

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Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu