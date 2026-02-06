Salvați Copiii propune educație digitală obligatorie în școli și măsuri ferme împotriva dependenței online

Organizația Salvați Copiii România solicită introducerea obligatorie a educației digitale și a siguranței online în curriculumul școlar, alături de măsuri legislative și administrative ferme pentru limitarea accesului copiilor la rețelele sociale.

Organizația atrage atenția, printr-un comunicat de presă, că accesul necontrolat al minorilor la rețelele sociale reprezintă un risc major pentru sănătatea mintală, siguranța și dezvoltarea lor armonioasă, motiv pentru care propune un set de măsuri ferme la nivel legislativ și educațional.

„Conform studiului Organizației Mondiale a Sănătății din 2024, peste 22% dintre copiii români cu vârste între 11 și 15 ani manifestă simptome de sevraj psihologic la întreruperea accesului la dispozitivele mobile, un indicator al instalării dependenței”, se arată în comunicat.

Printre recomandări se numără interzicerea totală a accesului la rețelele sociale pentru copiii sub 13 ani, acces condiționat pentru cei între 13 și 15 ani doar cu acordul părinților, sancțiuni pentru platformele care nu verifică vârsta utilizatorilor și introducerea obligatorie în școli a educației digitale și a siguranței online.

Datele prezentate de organizație arată că utilizarea rețelelor sociale este aproape universală în rândul minorilor, iar studiile recente indică legături între utilizarea problematică a acestora și simptome precum anxietatea, depresia, tulburările de somn și dificultățile de concentrare.

Totodată, cercetările arată că utilizarea în exces a mediului online este asociată cu un risc crescut de suicid și comportamente de auto-vătămare.

