Sfintele femei vor fi evocate în cadrul unui simpozion internațional organizat la Iași

Sfintele femei vor fi evocate, în perioada 11-12 mai, la un simpozion internațional organizat la Iași, de Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae”. În cadrul evenimentului, organizat la Muzeul Mitropolitan, vor fi abordate și subiecte legate de familia creștină.

Manifestarea, ajunsă la cea de-a 18-a ediție, este intitulată „Studia Theologica Doctoralia” și propune o reflecție asupra temei „Slujire, mărturie, sfințenie: familia creștină, femeile binecredincioase și Sfintele femei în viața Bisericii”.

Sesiunea solemnă de deschidere va avea loc luni, 11 mai, de la ora 9:00, și va fi moderată de părintele Viorel Sava, directorul Școlii Doctorale.

Programul va include lansarea volumului al 18-lea din seria „Studia Theologica Doctoralia”, precum și un moment artistic susținut de Corul „Doctoralia”.

În cadrul momentului vor lua cuvântul Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Liviu-George Maha, rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza”, și părintele Paul-Cezar Hârlăoanu, decanul Facultății de Teologie.

Simpozionul se desfășoară în contextul Anului omagial al pastorației familiei creștine și al Anului comemorativ al sfintelor femei în Patriarhia Română, reunind profesori, cercetători și doctoranzi din țară și din străinătate.

