Femeile și copiii, cei mai afectați de traficul de persoane: Peste 700 de victime înregistrate în ultimul an în România

Femeile și copiii rămân cele mai vulnerabile categorii în fața traficului de persoane, potrivit unei analize realizate de Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane (ANITP), care arată că peste 700 de victime au fost identificate în ultimul an în România.

Potrivit analizei realizate de ANITP, în anul 2025 au fost identificate 707 victime ale traficului de persoane, în creștere de 16% față de anul 2024.

Datele arată că femeile reprezintă majoritatea victimelor, aproximativ 79% din total, iar minorii constituie un procent semnificativ, de circa 42%, ceea ce evidențiază vulnerabilitatea crescută a copiilor în fața acestui tip de infracționalitate.

Analiza subliniază că principalele forme de exploatare rămân exploatarea sexuală și exploatarea prin muncă, iar multe dintre victime provin din medii vulnerabile, marcate de sărăcie, lipsa educației sau sprijin familial redus.

Metoda Loverboy

Specialiștii atrag atenția că în anul 2025 a crescut numărul de victime recrutate prin metoda Loverboy, de la 135 la 173 de persoane.

„Victimele sunt recrutate în mod frecvent de către persoane cu care au relații sociale sau chiar personale, aflate în cercul de cunoștințe, prieteni ori chiar rude sau parteneri de viață, acestea profitând de relația de încredere ori de faptul că le cunosc vulnerabilitățile (economice ori emoționale). Există însă și o dimensiune crescută a persoanelor care ajung să fie manipulate de către persoane necunoscute anterior recrutării”, se arată în raport.

Mihaela Drăguș, purtător de cuvânt al instituției, a atras atenția, într-un interviu acordat Radio România Actualități, asupra necesității de a verifica atent orice ofertă: „În primul rând, trebuie să fie atenți la ofertele prea bune ca să fie adevărate. Orice ofertă, orice angajator trebuie verificat și să nu acceptăm să plecăm din localitate sau din țară, fără un contract clar, fără să știm locația unde vom lucra”.

Metode de prevenție

Purtătorul de cuvânt a subliniat și importanța informării înainte de deplasare: „Trebuie să cunoaștem orașul, satul, firma, să localizăm acea locație, ca să nu ajungem în necunoscut. Încrederea oarbă se plătește foarte scump”.

Potrivit Mihaelei Drăguș, multe victime sunt manipulate emoțional, iar graba impusă de presupusul angajator este un semnal de alarmă. Totodată, oficialul recomandă menținerea legăturii cu persoane de încredere și protejarea datelor personale: „Să avem o comunicare cu cineva de încredere, să spunem unde mergem, cu cine și să nu ne încredințăm documentele de identitate unor persoane necunoscute”.

În cazul unor situații suspecte, cetățenii pot apela linia gratuită 0 800 800 678, iar în caz de pericol iminent trebuie contactat serviciul de urgență 112.

„Orice zi pe care o amânăm ne pune în pericol sănătatea și uneori chiar viața”, a mai transmis purtătorul de cuvânt al ANITP.

