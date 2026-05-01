Episcopia Canadei aniversează un deceniu de la înființare printr-o serie de evenimente culturale și religioase

Episcopia Canadei aniversează anul acesta un deceniu de la înființare. Cu această ocazie, în perioada 8-10 mai, se va desfășura o serie de evenimente religioase și culturale.

Manifestările vor avea loc la Catedrala „Sf. M. Mc. Gheorghe și Sf. Epictet și Astion” din Saint-Hubert, Ontario, Canada.

Programul va debutat în data de 8 mai, la ora 18:00 cu slujba Vecerniei. A doua zi, de la ora 08:00, va fi oficiată Utrenia, urmată de Sfânta Liturghie, Te Deum și agapă.

De la ora 13:00 este programat un simpozion cu tema „Sfințenia în contemporaneitate. Ascetica sfințeniei: Cruce și Înviere în familie și în viața monahală”.

Manifestările vor continua duminică, 10 mai, de la ora 08:30, cu săvârșirea Utreniei și a Sfintei Liturghii. La agapa aniversară de la prânz va avea loc și un program artistic tradițional.

„Ne bucurăm să vă adresăm invitația de a participa în număr cât mai mare la acest moment deosebit”, transmite eparhia.

Episcopia Canadei

Începutul organizării canonice a Bisericii Ortodoxe Române din cele două Americi s-a făcut la Congresul bisericesc, format din clerul și reprezentanţii mireni ai parohiilor ortodoxe române existente în Statele Unite şi Canada, care s-a întrunit la Detroit, Michigan în data de 25 aprilie 1929.

Congresul a hotărât înființarea unei episcopii misionare cerând ca aceasta să fie sub jurisdicția Bisericii Ortodoxe Române. La sesiunea din noiembrie 1929, Congresul Național Bisericesc al Patriarhiei Române a aprobat cererea congresului bisericesc american.

Pentru a organiza mai bine atât Episcopia cât și parohiile sale conform Sfintelor Canoane, Congresul Bisericesc, ţinut în Cleveland, Ohio în data de 30 octombrie 1932, a adoptat un Statut de organizare a vieţii bisericești.

Actul fondator al Episcopiei Ortodoxe Române a Canadei este reprezentat de hotărârea Congresului Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din cele două Americi de la Hamilton, Ontario, din 1-3 iulie 2016, de a înființa Episcopia Ortodoxă Română a Canadei.

Această hotărâre a fost aprobată de Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința din 28-29 octombrie 2016.

Foto credit: Episcopia Canadei