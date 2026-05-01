Radio Renașterea aniversează 27 de ani de activitate: A fost înființat de Mitropolitul Bartolomeu Anania

În data de 1 mai, Radio Renașterea aniversează 27 de ani de activitate. Postul de radio al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului a fost înființat în anul 1999, la inițiativa vrednicului de pomenire Mitropolitul Bartolomeu Anania.

Scopul a fost de a aduce cuvântul Evangheliei mai aproape de oameni, prin intermediul frecvențelor radio, și de a contribui la formarea spirituală a ascultătorilor.

Radio Renașterea și-a construit o ofertă variată de programe, adresate tuturor categoriilor de public, de la copii și tineri până la adulți și vârstnici. Grila cuprinde emisiuni religioase, culturale, sociale, muzicale și informative.

Un loc important în program îl ocupă transmisiunile liturgice, realizate duminica și în zilele de sărbătoare din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca sau din alte parohii și mănăstiri ale eparhiei.

Misiunea Radio Renașterea

Activitatea editorială este susținută de o echipă tânără, organizată în cinci departamente – teologic, social, cultural-muzical, informativ și tehnic – precum și de numeroși colaboratori din mediul academic, teologic și cultural. De-a lungul timpului, postul a devenit și un spațiu de formare pentru tineri jurnaliști, mulți dintre aceștia continuând ulterior cariere în presa locală și națională.

Radio Renașterea emite neîntrerupt, 24 de ore, în Cluj-Napoca pe frecvența 91 MHz/FM, iar în municipiul Bistrița, din data de 1 mai 2004, pe frecvența 102 MHz/FM. Postul poate fi recepționat și online la adresa www.radiorenasterea.ro.

La împlinirea a 15 ani de emisie neîntreruptă, Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului sublinia rolul duhovnicesc al postului de radio.

„Radio Renaşterea aduce îmbărbătare, întărire şi, pe lângă cuvântul lui Dumnezeu, propovăduit în toată eparhia, emisiunile culturale şi cele muzicale le dau posibilitatea credincioşilor să îşi mângâie sufletele”.

Radio Renașterea continuă să promoveze valorile spiritualității creștine și să ofere un cadru de reflecție și dialog pentru ascultătorii săi.

Foto credit: Radio Renașterea