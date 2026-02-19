Romfilatelia marchează 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși printr-o emisiune filatelică aniversară

Romfilatelia și Poșta Română au lansat joi, în ziua aniversării marelui sculptor român, emisiunea de mărci poștale „Constantin Brâncuși, 150 de ani de la naștere”.

Emisiunea filatelică este alcătuită din două mărci poștale, o coliță dantelată, un plic „prima zi”, două cărți poștale maxime dedicate colecționarilor și o mapă filatelică realizată în tiraj limitat.

Cele două timbre ale emisiunii au valorile nominale de 5,50 lei și 25 lei și includ reprezentări stilizate ale artistului și ale ansamblului monumental de la Târgu Jiu, considerat primul ansamblu monumental modern din lume.

Elementul central este colița aniversară, al cărei timbru cu valoarea nominală de 30 de lei redă portretul lui Constantin Brâncuși realizat de artistul Mircea Cantor. Compoziția integrează elemente inspirate din creația sculptorului.

Mircea Cantor este creator contemporan recunoscut internațional și se află la a treia colaborare cu Romfilatelia pentru realizarea unor mărci poștale românești.

Anul Constantin Brâncuși

Constantin Brâncuși s-a născut în data de 19 februarie 1876, la Hobița, județul Gorj. După studiile de la Craiova și București, s-a stabilit la Paris, unde a realizat lucrări esențiale pentru sculptura modernă.

Marele artist român este considerat unul dintre cei mai importanți sculptori ai secolului al 20-lea și un pionier al artei moderne. Opera lui Constantin Brâncuși, inspirată atât din tradiția populară românească, a redefinit limbajul plastic al artei moderne.

Recunoașterea valorii sale s-a realizat încă din timpul vieții, iar postum artistul a fost ales membru al Academiei Române, în anul 1990. În anul 2024, Ansamblul Monumental de la Târgu Jiu a fost inclus în lista Patrimoniului Mondial UNESCO.

Anul 2026 a fost instituit oficial drept „Anul Constantin Brâncuși”, prin Legea nr. 140/2025, care a fost promulgată în data de 24 iulie 2025 de Președintele României.

Foto credit: Romfilatelia