Episcopul Iustin își serbează onomastica

Episcopul Maramureșului și Sătmarului îl cinstește ca ocrotitor spiritual pe Sfântul Iustin Martirul şi Filosoful, serbat în data de 1 iunie.

Sfântul Iustin Martirul și Filosoful a fost un gânditor creștin din secolul al II-lea, convertit din păgânism, care a apărat credința creștină prin scrierile sale apologetice și a murit ca martir la Roma.

Biografie

Preasfințitul Părinte Iustin (Ioan Hodea) s-a născut pe 23 iunie 1961 în comuna Rozavlea, judeţul Maramureş.

A urmat primele opt clase la Şcoala Generală „Octavian Goga” din localitate, iar în 1976, la vârsta de 14 ani a intrat în obștea Mănăstirii Sfânta Ana – Rohia, ca frate. A urmat treapta întâi de Liceu în satul natal, petrecând vacanţele în Mănăstire.

În anul 1979 a fost transferat, cu aprobarea IPS Teofil Herineanu, la Seminarul din Cluj-Napoca pe care l-a absolvit în anul 1983.

În anul 1983 a fost hirotonit diacon, iar apoi preot, pe seama Mănăstirii Rohia. În 1985 a fost tuns în monahism avându-l naş de călugărie pe PS Justinian Maramureșanul, primind numele de Iustin.

Ca ieromonah slujitor la mănăstirea Rohia, a îndeplinit şi ascultarea de secretar al mănăstirii.

În anul 1988 s-a înscris la Institutul Teologic Universitar Sibiu pe care l-a absolvit în anul 1992.

Tot în 1988, IPS Arhiepiscop Teofil al Clujului i-a încredinţat conducerea provizorie a Mănăstirii Rohia, iar în ianuarie 1989 a fost numit stareţ al acestei mănăstirii. În 1990 a devenit protosinghel, iar în anul 1993, la propunerea PS Justinian, Sfântul Sinod al BOR aprobă ridicarea sa la rangul de arhimandrit.

Episcopul Iustin

În 22 martie 1994 Sfântul Sinod al BOR aprobă alegerea sa în postul de Arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului cu titlul de Sigheteanul.

Hirotonia în arhiereu a avut loc în data de 17 aprilie 1994 la Mănăstirea „Sfânta Ana” și a fost oficiată de către IPS Antonie Plămădeală, IPS Bartolomeu al Clujului şi PS Justinian al Maramureşului şi Satmarului.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales pe Preasfinţitul Părinte Iustin în demnitatea de Episcop al Maramureşului şi Sătmarului în şedinţa din 16 decembrie 2016. Întronizarea a avut loc în data de 27 decembrie 2016, la Baia-Mare.

