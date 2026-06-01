Arhiereul vicar Gherontie Hunedoreanul aniversează 60 de ani

Arhiereul vicar Gherontie Hunedoreanul al Episcopiei Devei și Hunedoarei aniversează luni 60 de ani.

Ierarhul s-a născut în data de 1 iunie 1966 la Huta, județul Cluj. A studiat la Seminarul Teologic și la Facultatea de Teologie din Craiova. A beneficiat de o bursă de studiu la Padova, Italia, iar doctoratul l-a obținut la Facultatea de Teologie din Cluj-Napoca, având tema „Despre Taina Pocăinței și Reconstrucția Sinelui”.

A îndeplinit mai multe ascultări la centrele eparhiale de la Craiova, apoi Deva, precum: Mare Eclesiarh al Catedralei din Craiova (1996-2010), Exarh al Mănăstirilor din Arhiepiscopia Craiovei (2002-2003; 2005-2009), Secretar eparhial (2003-2005), Vicar administrativ eparhial al Episcopiei Devei și Hunedoarei (2010-2018; 2021-2023), dar și consilier eparhial (2018-2021).

În activitatea Arhimandritului Gherontie s-a remarcat atenția deosebită pentru catehizarea tinerilor, având activități în acest sens atât la Craiova, cât și la Deva.

PS Gherontie este duhovnic pentru un număr semnificativ de clerici, monahi și credincioși. A semnat diverse studii și articole, a participat la emisiuni religioase, a promovat lectura duhovnicească și înființarea de biblioteci parohiale.

A fost ales Arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, cu titulatura Hunedoreanul, în şedinţa Sfântului Sinod din 9 februarie 2023 şi hirotonit zece zile mai târziu la Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Deva.

