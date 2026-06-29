Sfinții Apostoli Petru și Pavel au fost cinstiți luni, 29 iunie, la Catedrala Patriarhală prin Sfânta Liturghie săvârşită de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal.
Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Agenția de știriBasilica.ro
Sfinții Apostoli Petru și Pavel au fost cinstiți luni, 29 iunie, la Catedrala Patriarhală prin Sfânta Liturghie săvârşită de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal.
Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Sfinții Apostoli Petru și Pavel au fost cinstiți luni, 29 iunie, la Catedrala Patriarhală prin Sfânta Liturghie săvârşită de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
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